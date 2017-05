Dream Hotel Group connaît sa deuxième année de croissance sans précédent







Le grand groupe de l'art de vivre et du luxe poursuit son expansion rapide à l'international avec neuf nouveaux hôtels et annonce son projet de tripler son portefeuille actuel d'ici à 2022

NEW YORK, 23 mai 2017 /PRNewswire/ -- La célèbre marque d'hôtel et de gestion hôtelière Dream Hotel Group, et ses Dream Hotels, Time Hotels, The Chatwal et ses prochaines marques Unscripted Hotels, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait connu une nouvelle année de croissance sans précédent à l'international, avec neuf hôtels qui doivent ouvrir leurs portes dans de nouvelles destinations d'ici à la fin 2020.

« Nous avons signé plus d'accords pour de nouveaux hôtels au cours des six derniers mois que tout autre année depuis la création de l'entreprise », explique le président de Dream Hotel, Sant Singh Chatwal. « Après d'importants investissements et un repositionnement de la propriété vers la marque et la gestion hôtelière, le portefeuille de Dream Hotel Group n'a jamais été aussi vaste, et nous sommes impatients de poursuivre sur notre lancée et d'étendre nos marques rapidement ».

Dream Hotel Group compte aujourd'hui 16 hôtels, et 26 autres propriétés sont attendues, notamment ces neuf nouveaux sites, qui, une fois ouverts, devraient porter le nombre de propriétés de la société à 42 et le nombre de chambres à 10 034. Avec le nombre de projets le plus important depuis sa création, Dream Hotel Group est bien parti pour accroître son empreinte mondiale de 230 pour cent au cours des quatre prochaines années, triplant son portefeuille existant d'ici à 2022.

« Ces neuf nouveaux sites témoignent de la force de nos marques, et je suis fier d'annoncer une nouvelle année record de croissance stratégique pour le groupe », ajoute Jay Stein, PDG de Dream Hotel Group. « Nous constatons que nos marques art de vivre rencontrent un succès certain, aussi bien pour les destinations établies que pour les nouvelles destinations, et chaque pas sur un nouveau marché démontre notre attachement indéfectible à l'instauration de nouveaux partenariats enrichissants avec des propriétaires et de promoteurs potentiels à travers le monde ».

Les nouveaux sites concernent essentiellement des marchés primaires et secondaires partout dans le monde, de Dallas et Delhi, en passant par Upstate New York, le Vietnam, ou encore les Maldives et la République dominicaine, et ils représentent un investissement de 750 millions de dollars pour la promotion de nouveaux hôtels, réalisé intégralement avec des partenaires indépendants.

Cette annonce fait suite à celle du lancement très attendu cet été de la dernière marque art de vivre de Dream Hotel Group, Unscripted, qui est en passe de devenir la nouvelle marque la plus performante de toute l'histoire de la société. Nouveau concept hôtelier pour le voyageur progressiste et créatif, Unscripted ouvrira son premier hôtel à Durham, en Caroline du Nord, en juillet 2017.

Dream Hotel Group a signé neuf accords hôteliers au cours des six derniers mois, à savoir :

Dream Oceanami Villas & Spa (Vietnam) ? Automne 2017 ? Conçu par Beegreen Group, Dream Oceanami Villas & Spa est le premier site que nous ouvrons au Vietnam. Situé à Long Hai, dans la province de Ba Ria-Vung Tau, cette station touristique proposera 347 villas et huit restaurants et boîtes de nuit, y compris notre Dream Beach Club, qui fait face à la mer de Chine méridionale sur une plage vierge d'un kilomètre.

Unscripted Cocobay Da Nang ? Automne 2017 ? Conçu par la société vietnamienne Empire Group, cet hôtel Unscripted de 160 chambres comprendra trois restaurants et boîtes de nuit. Le complexe Cocobay sera la plus grande station intégrée du Vietnam avec son allée de boutiques et de restaurants, son parc aquatique, son centre de spectacles, ses appartements et résidences de luxe, son beach club et huit hôtels, y compris le Unscripted Cocobay, le tout faisant face à la mer de Chine méridionale.

The Chatwal Lodge ? Fin 2018 ? Situé à Bethel, dans l'état de New York, le Chatwal Lodge sera le deuxième site du groupe Chatwal d'hôtels de luxe. Conçu par Dream Hotel Group, cette station proposera 50 logements exceptionnels sur 23 acres, y compris des villas privées, des suites et des chambres, et proposera une expérience gastronomique de tout premier plan grâce au chef renommé Todd English et à d'autres chefs qui seront annoncés bientôt.

The Chatwal Maaga Maldives ? 2019 ? Conçu par l'entrepreneur local Mohamed Manik et Alpha Kinam Holdings, et premier de deux nouveaux sites Dream Hotel Group aux Maldives, le Chatwal Maaga Maldives proposera 80 villas ultra-luxueuses, six villas de plage privées et deux villas présidentielles, ainsi que des restaurants inoubliables offrant une succulente cuisine et une élégance bon enfant en bordure du lagon du pittoresque atoll Ari nord.

Unscripted Dallas-Fort Worth ? 2019 ? Conçu par Newstream Hotels & Resorts, cet hôtel de cinq étages proposera 134 chambres et quatre restaurants et bars, dont un lounge sur le toit. Situé dans la ville de Flower Mound, à côté de Lake Grapevine et six miles au nord de l'aéroport DFW, Unscripted Dallas-Fort Worth est la première construction intégrale et le deuxième site américain de la marque Unscripted Hotels.

Dream Delhi ? 2019 ? Conçu par Asrani Inn & Resorts Private Ltd., Dream Delhi proposera 179 chambres et plusieurs restaurants et bars, dont un concept Food Hall avec le chef de renommée internationale Todd English.

The Time Dominican Republic ? 2019 ? Le Time Dominican Republic est le premier site du groupe dans les Caraïbes. Devant ouvrir ses portes en 2019, cet hôtel de villégiature de tout grand luxe proposera des chambres et des suites luxueuses en bord de mer, plusieurs restaurants et boîtes de nuit, et un spa.

Unscripted Dominican Republic ? 2019 ? Devant également ouvrir ses portes en 2019, Unscripted Dominican Republic proposera des chambres et des suites spacieuses, et plusieurs restaurants et bars.

Dream Gasveli Maldives ? 2020 ? Conçu par l'entrepreneur local Mohamed Manik et Alpha Kinam Holdings, le complexe Dream Gasveli Maldives proposera 500 villas, huit restaurants et boîtes de nuit inoubliables, y compris son Dream Beach Club, un spa et centre de remise en forme de 20 000 pieds carrés, et plus d'une douzaine de boutiques de mode pour vos achats hors taxes sur le site.

Dream Hotel Group a également signé des lettres d'intention concernant l'ouverture d'hôtels sur les marchés suivants : Austin, Phoenix, Orlando, Monterey et Long Island City, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Amérique centrale et au Vietnam.

La société envisage de s'adjoindre plus de 150 hôtels et stations pour toutes ses marques ? Dream, Time, The Chatwal and Unscripted ? au cours des quatre prochaines années, continuant ainsi d'étoffer son portefeuille mondial en plein essor.

A propos de Dream Hotel Group

Le Dream Hotel Group est une marque et une société de gestion hôtelière qui possède 30 riche années d'histoire à gérer des propriétés dans certains des environnements hôteliers les plus compétitifs au monde. Le Dream Hotel group, qui regroupe les marques Dream Hotels, Time Hotels, The Chatwal et Unscripted Hotels, réunit trois secteurs d'activité : Marques propres, Gestion hôtelière et restauration, et Vie nocturne. La société adhère à la philosophie qu'un design, un service et des expériences clients visionnaires devraient être disponibles dans tous les segments du marché. Le Dream Hotel Group a pour vocation d'offrir aux voyageurs une relation authentique avec leur destination choisie via une approche vraiment originale. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.dreamhotelgroup.com. Suivez @dreamhotelgroup sur Twitter.

