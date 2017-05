/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le Manège militaire Voltigeurs de Québec/







OTTAWA, le 18 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, fera une annonce concernant le Manège militaire Voltigeurs de Québec, à Québec, au nom de Services publics et Approvisionnement Canada.

Date : Le 23 mai 2017 Heure : 15 h (HAE) Endroit : Hôtel Château Laurier

1220, Place George-V Ouest

Québec (Québec)

Remarque : Les médias sont priés d'arriver avant 14 h 45.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :