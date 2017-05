G2A élargit son offre avec des lots de jeux







G2A.COM, le marketplace numérique spécialisé dans les jeux vidéo, qui inclut de nombreux services de soutien aux développeurs dans son écosystème, présente un nouveau produit dans le cadre de ses offres. « G2A Deal » est un lot de plusieurs jeux pour PC, 5 en moyenne en ce moment, vendu à une fraction du prix de détail des titres inclus.



Chaque offre est disponible pendant environ un mois, ce qui permet aux clients de rechercher les jeux et de décider de la méthode d'achat. Les clients peuvent décider d'acheter le lot en achat unique, ce qui leur garantit l'accès à tous les jeux inclus. Il n'y a pas de paiements récurrents ou de frais cachés au-delà de la TVA et des frais de traitement mentionnés sur la page d'achat.

Egalement, il est possible de s'abonner au service à un prix inférieur, mais récurrent. Au fur et à mesure que le service progressera et prendra de l'ampleur, l'abonnement commencera à englober des bénéfices supplémentaires pour les participants. Les plans spécifiques ne sont toutefois pas encore révélés.

Toutes les offres de jeux sont créées en étroite collaboration avec les développeurs et les éditeurs, auprès desquels les clés d'activation sont directement acquises. Parmi les éditions précédentes, on trouve des opus de franchises telles que DiRT, plusieurs jeux publiés indépendamment comme SUPERHOT, et des classiques des jeux d'aventure comme Syberia 1 et 2. Les contenus de chaque édition sont toujours révélés avant le lancement sur la nouvelle page dédiée à G2A Deal.

