Métallurgie : un diagnostic favorable pour le développement de l'industrie au Québec

SAGUENAY, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - La reprise économique offre des perspectives favorables pour l'industrie de la métallurgie québécoise, mais la possible renégociation de l'ALÉNA et la compétition des pays émergents sont des défis immédiats pour ce secteur. C'est là l'un des constats du Comité sectoriel de la main-d'oeuvre du secteur de la métallurgie (CSMO-M), qui vient de dévoiler le diagnostic 2017-2020 du secteur la métallurgie à l'occasion du Salon la Vallée de l'Aluminium en affaires.

« La flexibilité et l'agilité sont des éléments clés pour faire face à la compétition mondiale et au développement rapide des nouvelles technologies », estime Steve Morin, directeur exécutif des ressources humaines de Rio Tinto Fer et Titane et coprésident patronal du CSMO-M. Pour sa part, le coordonnateur régional du Syndicat des Métallos et coprésident syndical du CSMO-M, Denis Trottier, rappelle que ce secteur présente une force de collaboration commune face à ces enjeux : « La concertation nous permet de faire face conjointement aux changements et aux défis de l'industrie », explique-t-il.

En effet, le diagnostic sectoriel révèle que les changements qui s'opèrent au sein de l'industrie sont influencés par une transformation de l'environnement externe et par la mutation des tâches liées à l'intégration de nouvelles technologies numériques, notamment :

Le secteur bénéficie d'une reprise économique favorable, mais fragilisée par un contexte géopolitique incertain puisque la renégociation de l'ALÉNA pourrait avoir un impact sur le secteur.

Le rajeunissement graduel des cohortes observé depuis 2013 est accompagné d'un enjeu d'attractivité et de rétention de la main-d'oeuvre et nécessite une gestion prévisionnelle plus proactive.

La formation est une priorité pour les gestionnaires : ils y investissent près de 3,7% de leur masse salariale.

Les frontières entre les formations professionnelles, techniques et la formation générale doivent devenir plus flexibles et mobiles, tant dans leur approche que dans leur diffusion, pour appuyer l'industrie dans ses démarches de modernisation.

Réalisé par le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT), en partenariat avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), le diagnostic expose les enjeux de productivité et de main-d'oeuvre du secteur de la métallurgie et dégage les conditions gagnantes pour y faire face. Le rapport complet, de même qu'une version abrégée, sont disponibles sur le site web du CSMO-M : www.metallurgie.ca

À propos du Comité sectoriel de main-d'oeuvre de la métallurgie du Québec (CSMO-M)

Le CSMO-M est une organisation paritaire à but non lucratif mandatée par le gouvernement du Québec pour contribuer au développement de la main-d'oeuvre dans le secteur de la première transformation des métaux.

