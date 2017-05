Assemblée générale annuelle : Fraport atteint des résultats records pour l'exercice financier 2016 malgré un contexte difficile







- Dynamique de croissance stimulée par une expansion du portefeuille international du Groupe

- Les affaires commerciales au coeur de la plaque tournante de FRA seront complétées par le secteur à bas coût

- Proposition d'augmentation à 1,50 ? du dividende par action

Lors de la 16e Assemblée générale annuelle (AGA) tenue aujourd'hui au Jahrhunderthalle de Francfort, Dr Stefan Schulte, président (PDG) du conseil d'administration de Fraport AG est revenu en présence des actionnaires de la société sur une année fiscale 2016 volatile. Le ralentissement du trafic pendant les mois d'été à l'aéroport de Francfort, lequel appartient au Groupe et abrite son siège, n'a pas pu être entièrement éclipsé par l'importance des nombres de passagers au début 2016 et vers la fin de l'année.

Le PDG Schulte a expliqué : « La situation géopolitique et les risques de terrorisme en Europe ont été des facteurs déterminants pour contribuer à une diminution des passagers, en particulier d'Asie et des États-Unis. De plus, le trafic de voyageurs à l'aéroport de Francfort a été également touché par la forte croissance des transporteurs low cost, en particulier dans les aéroports dans notre rayonnement. Nous avons lancé la réponse nécessaire à ce développement en ouvrant l'aéroport de Francfort au secteur à bas coût. Néanmoins, notre activité essentielle reste le secteur de qualité supérieure de notre plaque tournante et notre partenariat avec la Lufthansa comme notre principal client. »

En 2016, le trafic de passagers à l'aéroport de Francfort (FRA) a baissé légèrement de 0,4 % en passant à 60,79 millions de passagers, soit en retard sur la tendance générale du marché, ce qui s'est caractérisé par une incidence croissante du secteur à bas prix. Par contraste, le volume de fret de FRA a augmenté de 1,8 pour cent avec quelque 2,11 millions de tonnes en 2016.

Le résultat d'exploitation de Fraport AG ou BAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissements) s'est amélioré nettement de 24,2 % en passant à 1 054 millions d'euros pour l'exercice 2016, malgré une légère baisse du trafic de voyageurs et une plus grande faiblesse des opérations de vente au détail à FRA. Ce résultat solide a été déterminé par des paiements de compensation reçus dans le cadre d'un projet de terminal à Manille et le succès de la vente partielle de la participation de Fraport dans sa filiale de Saint-Pétersbourg. En considérant l'essentiel, Fraport a réussi pour le Groupe un résultat (bénéfice net) de 400 millions d'euros.

En commentant la performance positive de la société, le PDG Schulte a souligné : « Ceci est le meilleur résultat jamais obtenu par Fraport. Nous souhaitons partager ce succès avec nos actionnaires et ainsi leur proposer, à 1,50 ? par action, une augmentation du dividende. » En 2016, Fraport AG a versé un dividende de 1,35 ? par action.

Pour maintenir la compétitivité future de Fraport dans un climat d'affaires difficile, le PDG Schulte a fait valoir que les changements du marché ont besoin d'être pris au sérieux et traités correctement : « Les clients d'aujourd'hui s'attendent à des offres de vols à bas coût. Le secteur low cost représente déjà plus de 40 pour cent de la circulation aérienne en Europe continentale. Nous avons par ailleurs perdu une part importante du trafic parce que les aéroports concurrents voisins offrent des services aériens à bas prix. Ainsi, une ouverture sur l'aviation aussi importante que Francfort ne peut pas continuer à ignorer cette tendance du marché sur le long terme. »

Pour répondre à la prévision de croissance du nombre de passagers, Fraport est actuellement en train d'évaluer la possibilité de relancer la construction de la Jetée G, qui était déjà incluse dans l'approbation de zonages respectifs pour le projet du futur Terminal 3. Avec une capacité de quatre à six millions de voyageurs, la Jetée G serait spécifiquement adaptée pour répondre aux exigences de trafic à bas coût tout en étant capable d'accueillir le trafic des correspondances ; elle resterait ainsi en ligne avec les spécifications de zonage pour le nouveau terminal de passagers. Fraport envisage que la construction de la nouvelle jetée demandera un volume d'investissement de l'ordre de 100 millions à 200 millions d'euros.

En même temps, Fraport appuiera les investissements prévus pour renforcer davantage son produit de base au centre d'activités de FRA. Dans ce contexte, Schulte a évoqué le futur Terminal 3 comme étant le projet le plus important. Avec ce nouveau terminal, Fraport a l'intention d'offrir un produit de qualité supérieure nettement axé sur le trafic des correspondances et les compagnies de réseau. Fraport renforce également ses investissements dans deux terminaux existants à FRA pour que l'extension de l'ensemble des services de l'aéroport améliore encore plus l'expérience du voyageur et la satisfaction de la clientèle. On peut mentionner par exemple la nouvelle navette automatisée SkyLine au hall d'aérogare « Concourse C » du Terminal 1, le nouvel hôtel de transit MY CLOUD et le deuxième salon Fraport VIP.

Le PDG Schulte a décrit le portefeuille international d'aéroports de Fraport comme un secteur d'affaires croissant et contribuant fortement aux recettes du Groupe : « Notre portefeuille international diversifié nous permet de contrebalancer le ralentissement de certains marchés individuels, par exemple en Turquie, grâce à une croissance positive dans d'autres régions. Nous continuerons à poursuivre systématiquement cette stratégie fructueuse de diversification des risques. »

À l'heure actuelle, le secteur commercial d'activités et de services extérieurs de Fraport génère déjà plus de 20 % des recettes de l'entreprise et plus d'un tiers du résultat du groupe (bénéfice net). Au cours de l'année fiscale 2016, la contribution du secteur commercial a même atteint environ 60 pour cent en raison d'effets particuliers résultant du projet de Manille et de la filiale de Saint-Pétersbourg. Fraport élargit davantage ses activités internationales avec la réussite récente du lancement de la concession en vue de la gestion de 14 aéroports régionaux grecs, ainsi que l'acquisition opérationnelle comme prévu de deux aéroports au Brésil.

Schulte a confirmé les perspectives pour l'année 2017 en cours. Fraport s'attend à ce que le trafic de voyageurs augmente de deux à quatre pour cent, alors que les recettes devraient s'élever jusqu'à 2,9 milliards d'euros. Le résultat du Groupe (bénéfice net) devrait atteindre entre 310 millions et 350 millions d'euros, ce qui représente une augmentation significative comparativement au résultat ajusté du Groupe, lequel à la fin de l'exercice 2016 était de presque 300 millions d'euros.

