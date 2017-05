SkyNRG et AEG Fuels effectuent la première livraison de biocarburants aviation écoresponsables pour les vols de la flotte de démonstration de Bombardier Avions d'affaires au salon EBACE







GENÈVE, SUISSE--(Marketwired - 23 mai 2017) - SkyNRG et AEG Fuels ont livré des biocarburants aviation écoresponsables pour la flotte de démonstration de Bombardier Avions d'affaires qui volera du KLM Jet Center, à Amsterdam, aux Pays-Bas, jusqu'au salon annuel de l'aviation d'affaires européenne (EBACE) à Genève, en Suisse. C'est la première livraison de biocarburants effectuée par AEG Fuels.

La flotte de démonstration de Bombardier, composée d'avions Learjet 75, Challenger 350, Challenger 650 et Global 6000, a exécuté les vols réussis au biocarburant. Le carburant, produit par la bioraffinerie AltAir Fuels, a été fourni par SkyNRG et livré au KLM Jet Center qui effectuera le ravitaillement.

« Nous sommes heureux de pouvoir fournir des services de carburant pour la flotte de démonstration de Bombardier Avions d'affaires. Cette étape de livraison de solutions de biocarburant de haute qualité à nos clients nous remplit d'enthousiasme, et nous progressons dans le développement d'une clientèle de carburant renouvelable en croissance rapide. Ces carburants écoresponsables sont produits à partir de ressources renouvelables et sont considérés comme des carburants d'appoint qui se mélangent avec des carburants fossiles classiques sans modification d'équipement. La transition aux biocarburants réduit les émissions de dioxyde de carbone, ce qui réduit la pollution », a déclaré Greg Cox, vice-président exécutif, aviation générale, AEG Fuels.

« C'était formidable de travailler avec AEG Fuels et le KLM Jet Center d'Amsterdam à ce projet. Bombardier Avions d'affaires est un chef de file sur le marché de l'aviation d'affaires et nous espérons que ces vols inspireront d'autres exploitants de ce segment à commencer à voler eux aussi au biocarburant aviation écoresponsable », a affirmé Maarten van Dijk, président-directeur général de SkyNRG.

« Ces vols propulsés par biocarburants viennent souligner une fois de plus l'engagement de Bombardier Avions d'affaires en matière de développement durable, qui fait partie intégrante de sa façon de faire des affaires », a affirmé Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de l'Expérience client de Bombardier Avions d'affaires. « S'assurer que nos produits sont aptes et prêts à soutenir les objectifs de l'industrie en matière de réduction des émissions et le démontrer est un volet important de notre engagement », a ajouté M. Gallagher.

Cette étape fait suite au succès des récents vols au biocarburant de ses avions de démonstration au départ de l'aéroport international de Los Angeles. L'avion Learjet 75 a volé de Los Angeles à Wichita (Kansas), l'avion Challenger 350, de Los Angeles à Vancouver (Colombie-Britannique), l'avion Challenger 650, de Los Angeles à Montréal (Québec) et l'avion Global 6000, de Los Angeles à Hartford (Connecticut).

Avec le portefeuille de produits le plus complet de l'industrie offrant des vols en douceur et son engagement inégalé en matière de satisfaction de la clientèle, Bombardier continue de renforcer sa position de chef de file dans le secteur de l'aviation d'affaires. Des biréacteurs légers aux gros avions très long-courriers, Bombardier offre une solution à tous les clients, quelles que soient leurs exigences.

À propos d'AEG Fuels

Avec plus de 26 années d'expertise, AEG offre la commodité d'un guichet unique pour le carburant aviation et les services connexes. AEG fournit des services aux clients 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Le réseau d'AEG fournit des capacités de ravitaillement dans plus de 2700 emplacements à travers le monde.

De plus, AEG Fuels a un large éventail de clients qui comprennent des sociétés aériennes de transport de passagers et de marchandises, les forces armées des États-Unis et d'ailleurs, des chefs d'État, des services royaux d'opérations aériennes, des exploitants de vols d'entreprise et de vols nolisés, des installations de services aéronautiques à l'aéroport et des revendeurs de carburant. Avec des bureaux à Miami, Houston, Stateline, Toluca, West Sussex, Dubaï, Singapour et Shanghai, AEG peut communiquer localement avec des clients et fournisseurs afin de fournir le plus haut degré de service. Pour en savoir plus, visitez le site www.aegfuels.com.

À propos de SkyNRG

SkyNRG est le chef de file du marché mondial des carburants aviation écoresponsables, fournissant plus de 25 sociétés aériennes sur tous les continents dans le monde. SkyNRG acquiert, mélange et distribue des carburants aviation écoresponsables, garantit l'écoresponsabilité dans toute la chaîne d'approvisionnement et aide à cofinancer la plus-value. En même temps, SkyNRG se concentre sur le développement de chaînes d'approvisionnement régionales qui offrent une véritable solution de remplacement durable et abordable aux carburants fossiles. Les activités de SkyNRG détiennent la certification RSB et la société bénéficie des conseils structurels d'un conseil de développement durable indépendant, où siègent WWF-International, Solidaridad, European Climate Foundation et Energy Academy Europe. www.skynrg.com

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d'affaires.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier, Challenger, Challenger 350, Challenger 650, Global, Global 6000, Learjet et Learjet 75 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 04:03 et diffusé par :