L'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) et Movendo Technology lancent la production de leurs 30 premiers robots de rééducation Hunova







Hunova, le premier robot de gymnastique pour la rééducation et d'évaluation de la fonctionnalité motrice et sensitive des membres inférieurs et du tronc, a été officiellement lancé à Gênes, en Italie. Les 30 premiers robots seront disponibles à partir de juin en Europe et aux États-Unis. La technologie a été développée et brevetée dans les laboratoires de l'IIT et a été commercialisée par sa société dérivée, Movendo Technology, grâce à un investissement de 10 millions d'euros de l'entrepreneur Sergio Dompè.

Hunova est un dispositif robotique médical programmable qui permet aux professionnels des secteurs de la gériatrie, de la neurologie et de la rééducation par le sport de traiter et de prévoir de nombreux troubles neurologiques et orthopédiques. Cette technologie offre deux grands avantages concurrentiels : Hunova est capable de collecter une quantité importante de données sur la biomécanique, en surveillant sans interruption les progrès des patients. Ensuite, elle fournit une aide directe aux patients par le biais d'un système robotique de guidage, offrant une large variété de protocoles de rééducation sous la forme de jeux vidéo. Elle est composée de deux plateformes électromécaniques équipées de capteurs, caractérisées par deux degrés de liberté (niveau debout et assis). Le dispositif intègre deux capteurs de force afin d'ajuster ses interactions avec le patient, ainsi qu'un capteur sans fil, qui est placé sur le tronc du patient, permettant aux physiothérapeutes de contrôler les mouvements du torse.

Movendo Technology est une industrie 4.0 qui intègre le cloud computing, l'analyse des mégadonnées, la robotique et l'intelligence artificielle. Les technologies de Hunova sont protégées par des brevets internationaux accordés en concession par l'IIT, et la société a déjà reçu un marquage CE en Europe et une certification de la FDA aux États-Unis. Jusqu'à présent 400 patients ont participé à des essais cliniques, résultant dans le développement de 156 procédures personnalisables à la fois pour les traitements de prévention et de rééducation.

Le premier lot d'appareils sera livré en juin dans les centres de physiothérapie et hôpitaux européens et américains qui ont précommandé ce dispositif de rééducation nouveau et unique. Movendo a déjà vendu 10 robots (au prix approximatif de 100 000 euros chacun). Le groupe Korian, l'une des plus grandes sociétés du secteur des soins aux personnes âgées d'Europe, fait partie des principaux acheteurs avec l'acquisition de cinq robots Hunova.

