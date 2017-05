Sur la base de son année qui a battu des records, ObserveIT poursuit son succès commercial dans le secteur des menaces internes au premier trimestre 2017







L'entreprise franchit de nouvelles étapes dans sa clientèle et dans les inscriptions des clients sur le continent américain. Elle remporte en outre sept prix dans le secteur de surveillance et analyse des menaces internes et continue à être leader pour aider les entreprises à éliminer les menaces internes

ObserveIT, le principal fournisseur de solutions de surveillance et d'analyse des menaces internes, a annoncé aujourd'hui que ses résultats commerciaux qui ont battu des records en 2016 ont continué sur leur lancée au premier trimestre 2017. Les étapes atteintes au premier trimestre de l'année incluent le fait d'avoir franchi la barre des 1500 clients, une croissance grandissante dans les nouvelles acquisitions sur le continent americain et en remportant sept prix de l'industrie.

« À la fin de notre année record en 2016, nous avons promis de doubler notre succès en 2017, et c'est précisément ce que nous sommes en train de faire », a déclaré le PDG d'ObserveIT, Mike McKee. « Nous avons fait un premier trimestre fantastique en termes d'expansion de la clientèle, d'adhésion du marché et de reconnaissance du secteur. La demande pour notre solution de surveillance et d'analyse des menaces internes continue à battre tous les records, et notre équipe s'attèle non seulement à répondre à cette demande et à l'élargir, mais aussi à fournir plus d'innovation et de capacités dans les mois à venir pour aider nos clients à éliminer leurs menaces internes. »

Parmi les étapes franchies au T1 2017 par ObserveIT, on trouve :

Les étapes franchies au T1 2017 par ObserveIT sont annoncées après que l'entreprise a sorti au mois d'avril ObserveIT 7.0 qui fournit désormais aux équipes de sécurité et informatiques de nouvelles analyses exploitables, la capacité à bloquer proactivement les activités risquées, hors politique de l'entreprise, qui sont réalisées par des personnes en interne, ainsi que de nouvelles alertes d'espionnage de clavier et une meilleure expérience utilisateur.

Pour obtenir de plus amples informations et une démonstration sur la façon dont ObserveIT 7.0 aide les organisations et les entreprises à devenir plus sûres et à éliminer les menaces internes, veuillez cliquer sur ce lien.

À propos d'ObserveIT

ObserveIT est la meilleure solution de surveillance et d'analyse contre les menaces internes qui a plus de 1 500 clients dans 87 pays. ObserveIT identifie et élimine les menaces internes en surveillant continuellement le comportement de l'utilisateur et en alertant les équipes de sécurité et informatiques sur les activités qui mettent les organisations en danger.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : http://www.observeit.com.

