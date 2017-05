Things Mobile : le premier opérateur mobile mondial dédié à l'Internet des objets (IdO) est né







Things Mobile s'apprête à connecter des millions d'appareils à travers le monde, même sans Wi-Fi

Things Mobile, l'opérateur mobile mondial spécialisé dans l'Internet des objets, est le coup de génie de Manuel Zanella qui possède dix ans d'expérience dans l'itinérance internationale et sur le marché des produits TLC avec ses entreprises Zeromobile et ChatSim, la carte SIM conçue pour tchatter gratuitement et de manière illimitée avec WhatsApp et d'autres applications de messagerie instantanée. C'est dans ce projet que Zeromobile est l'actionnaire majoritaire, tandis qu'Angelsim Sarl et Juan de la Coba, déjà ancien investisseur dans ChatSim et deuxième cofondateur de ChatSim, sont les autres principaux partenaires.

Things Mobile incarne l'évolution du domaine de l'échange de données : « Things Mobile a été créée avec un objectif crucial à l'esprit : mettre à niveau la technologie des objets connectés à Internet en la rendant plus conviviale, plus rapide et plus pratique. Puisque la plupart des appareils échangent très peu de kilo-octets, notre tarif garantit des coûts connexion très faibles et sans frais de gestion pour les appareils », souligne Manuel Zanella.

Son tarif et les caractéristiques techniques uniques de la carte SIM font de Things Mobile l'opérateur IoT le plus abordable, compétitif et fiable sur les marchés mondiaux. Il permet de connecter et gérer des produits IoT dans le monde entier, avec un tarif très compétitif commençant à partir de 0,10 ?/Mo dans les pays les plus importants au monde . La connexion sans fil Things Mobile fonctionne partout, même sans Wi-Fi.

La carte SIM Things Mobile assure une connexion des données avec plus de 50 % d'économies par rapport aux opérateurs mobiles traditionnels grâce à des accords avec 250 partenaires accrédités dans plus de 165 pays à travers le monde, offrant le meilleur niveau de connexion, de couverture et de qualité.

Il s'agit de la nouvelle solution IoT mondiale qui garantit une connexion sans fil dans le monde entier sans coûts initiaux ni coûts fixes. Elle fonctionne avec une connectivité multi-réseau. Cette carte SIM innovante pour appareils IoT prend en charge les clients sur tous les réseaux : 2G, 3G et 4G LTE

