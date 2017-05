Lexinta renforce les services de son multi-family office en Asie, avec la mise à disposition de son premier programme de sélection de visas européens







ZOUG, Suisse, May 23, 2017

Lexinta annonce l'entrée de son programme de sélection de visas européens au sein de la gamme de produits de son multi-family office en Asie. Ce programme d'octroi de visas se concentre sur les pays qui, d'après la société, fournissent à ses clients les conditions de visa les plus favorables et qualifiant les opportunités d'investissement immobilier. Cela est rendu possible grâce à l'engagement de Lexinta dans la recherche continue et au réseau professionnel de partenaires que la société a soigneusement sélectionné pour collaborer dans toute juridiction applicable.

Le programme de sélection de visas européens de Lexinta peut fournir la résidence permanente ou la citoyenneté à ses clients à valeur nette élevée réalisant un investissement dans un actif admissible, comme un bien immobilier, dans la juridiction émettrice du visa. Ce programme d'octroi de visas est très populaire en termes d'impôts et de planification immobilière, sans oublier la liberté de mouvement qu'il offre aux familles admissibles.

Bismark Badilla, président de Lexinta, a commenté : « Nous continuons à démontrer notre engagement envers nos clients asiatiques, avec l'introduction du programme de sélection de visas européens Lexinta au sein de la gamme de produits de notre multi-family office, et nous nous réjouissons d'être à leur service pour de nombreuses générations à venir. »

À propos de Lexinta

Lexinta est un groupe privé international et indépendant spécialisé dans la gestion d'actifs. Lexinta est la marque déposée de Lexinta AG, une société publique à responsabilité limitée enregistrée à Zoug, en Suisse, dont le numéro d'inscription au registre du commerce est CH-170.3.035.396-3. Lexinta AG est autorisée à exercer ses activités en tant que société de gestion d'actifs et intermédiaire financier en vertu de la législation suisse. Lexinta AG est membre des organismes d'auto-réglementation (OAR) reconnus par l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) PolyReg (http://www.polyreg.ch) et PolyAsset (http://www.polyasset.ch).

Pour tout complément d'information concernant Lexinta, veuillez consulter le site : http://www.lexinta.com

