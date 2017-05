Déclaration du premier ministre du Canada au sujet d'un présumé attentat terroriste survenu à Manchester, au Royaume-Uni







OTTAWA, le 22 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du présumé attentat terroriste survenu à Manchester, au Royaume-Uni :

« J'ai été très ébranlé d'apprendre que d'innocentes victimes - dont beaucoup étaient bien trop jeunes - avaient été tuées ou blessées lors d'un concert d'Ariana Grande, ce soir, à Manchester.

« Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances aux familles et amis des personnes tuées. Je souhaite également un prompt rétablissement aux blessés.

« Le Canada et le Royaume-Uni sont de très proches amis et, nous nous tiendrons côte-à-côte dans ces circonstances des plus tragiques.

« Aux côtés de nos alliés et de nos partenaires, nous allons poursuivre notre combat contre de tels gestes insensés et contre le terrorisme sous toutes ses formes. Nous ferons tout ce que nous pouvons afin d'aider les autorités britanniques à traduire les responsables en justice.

« Ce soir, nous sommes de tout coeur avec la population du Royaume-Uni et nous pleurons avec elle la perte de ces nombreuses victimes innocentes. »

***IMPORTANT***

« Nous tentons encore de déterminer si des Canadiens ont été touchés par les événements.

« Les citoyens canadiens qui se trouvent au Royaume-Uni et qui ont besoin d'une aide consulaire d'urgence sont priés de communiquer avec le haut-commissariat du Canada en composant le 0207 004 6000 ou avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada, que l'on peut joindre en tout temps en composant sans frais le 00-800-2326-6831 ou à frais viré au +1 613 996-8885. Il est aussi possible de faire parvenir un courriel à l'adresse suivante : sos@international.gc.ca. »

