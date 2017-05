PokerStars offre le plus grand jour dans l'histoire du poker en ligne avec des dotations de prix s'élevant à plus de 39 millions $







ONCHAN, Île de Man, May 23, 2017 /PRNewswire/ --

Les tournois du dimanche ont dépassé la garantie de 28 millions USD

PokerStars, une marque d'Amaya, Inc. (Nasdaq: AYA ; TSX: AYA), a atteint de nouveaux sommets dans le tournoi de poker en ligne hier, quand elle a battu des records en atteignant une dotation totale des prix (prize pool) de plus de 39 millions $ en une seule journée, dépassant ainsi la garantie de 28 millions $ d'environ 40 pour cent. La dotation totale des prix en a fait la plus grande journée que le secteur du poker en ligne ait jamais vu.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514673/SCOOP_2017.jpg )



Les évènements du Spring Championship of Online Poker (SCOOP) - championnat de printemps de poker en ligne - ont offert hier plus de 29,5 millions $ en dotation des prix. L'évènement principal des très gros enjeux (High Stakes) a dépassé sa garantie de 5 millions $ pour atteindre un montant des prix de 6 930 000 $, ce qui signifie qu'il y a plus de 1,3 million $ mis de côté pour la première place et 960 000 $ pour la deuxième, lorsque le tournoi s'achèvera demain.

« Nous remercions tous nos joueurs qui ont participé à nos tournois, et nous ont permis de battre ces records », a déclaré Severin Rasset, directeur des innovations et de l'exploitation du poker chez PokerStars. « Être capables d'offrir la plus grande journée dans l'histoire du poker en ligne est une victoire pour tout le monde du poker et nous sommes ravis que tant de joueurs nous aient rejoints pour faire de ceci une réalité. Nous sommes heureux d'avoir été capables de fournir autant de moments gagnants à tant de nos joueurs, et nous avons hâte d'offrir encore plus pendant plus longtemps. »

La deuxième journée de l'évènement principal du SCOOP continuera à 14 h, heure de l'Est américain. Les équipes PokerStars Pros Elky et Andre Akkari sont encore en compétition dans l'édition des très gros enjeux, se classant respectivement à la 46[e] et la 80[e] place, avec 80 places payées. Parmi les autres joueurs en lice, on trouve Phil « MrSweets28 » Galfond, Ole « wizowizo » et Timothy « Tim0thee » Adams. Pour l'évènement des enjeux moyens (Medium Stakes), l'équipe PokerStars Pro Andre Akkari est en deuxième place, l'équipe PokerStars Pro Liv Boeree à la 121[e] et l'équipe de PokerStars en ligne Jaime Staples à la 181[e] place, tandis que le canadien Ben « Ben86 » Tollerene est actuellement à la huitième place.

Un autre millionnaire est également attendu dans le tournoi de l'évènement 01 phase 2 des très gros enjeux, qui a 1 million $ mis de côté pour le vainqueur et 700 000 $ pour la deuxième place. L'équipe PokerStars Pro Igor Kurganov a fini à la 52[e] place avec 10 012 $. Le tournoi reprend aujourd'hui à 12 h 30, heure de l'Est américain.

La dotation totale des prix d'hier de 39 millions $ a dépassé le précédent plus grand jour pour les paiements de tournoi de poker en ligne - le 22 mai 2016 - qui a versé 35 millions $. Dans NJSCOOP, le principal évènement des très gros enjeux a également dépassé ses 200 000 $ garantis, atteignant une dotation de prix de 204 000 $, tandis que le plus grand tournoi non-SCOOP était le prix à la dotation de 600 000 $ du « Super-Sized Sunday ».

À propos de PokerStars

PokerStars exploite les sites de poker en ligne les plus populaires à l'échelle du globe et sert la communauté mondiale du poker. Depuis son lancement en 2001, PokerStars est devenu le site préféré des joueurs dans le monde entier, avec le plus grand nombre de tournois organisés chaque jour et le plus haut niveau de sécurité en ligne. Plus de 165 milliards de mains ont été distribuées sur PokerStars, à savoir plus que sur tout autre site.

PokerStars est la marque phare de Rational Group, qui appartient en fin de compte à Amaya Inc. (Nasdaq : AYA ; TSX : AYA) et possède des entreprises et des marques liées au jeu, notamment, PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, StarsDraft, et le PokerStars Championship, ainsi que les marque de tournois de poker en direct PokerStars Festival et PokerStars MEGASTACK (dont l'European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour et Asia Pacific Poker Tour). PokerStars est la marque de jeux en ligne détenant le plus grand nombre de licences dans le monde, avec des licences ou des autorisations d'exploitation dans 17 juridictions. PokerStars.com et PokerStars.eu sont exploités à l'échelle mondiale, sous licence des gouvernements de l'île de Man et de Malte, respectivement.

Jouez de manière responsable ! Pour obtenir plus d'informations sur le jeu responsable, veuillez visiter notre site web sur http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : press@pokerstars.com

Communiqué envoyé le 22 mai 2017 à 23:37 et diffusé par :