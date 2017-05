Déclaration du ministre Goodale concernant les inondations à Mud Lake, à Terre-Neuve-et-Labrador







OTTAWA, le 22 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivant concernant les inondations à Mud Lake, à Terre­-Neuve­-et­-Labrador.

« J'ai reçu une demande d'aide du gouvernement de Terre­-Neuve-­et-­Labrador concernant la situation des inondations. Au nom du gouvernement, le ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Sajjan et moi-­même avons accepté cette demande d'aide fédérale visant à aider la relocalisation temporaire des citoyens dans le besoin.

Le Centre des opérations du gouvernement a des employés réservés qui travaillent à coordonner l'intervention fédérale relative aux inondations. Les fonctionnaires travaillent en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux et provinciaux afin de planifier les détails de cette aide, qui comprendra l'appui des Forces armées canadiennes afin de répondre au besoin immédiat d'hébergement pour les personnes déplacées.

Je continue d'inviter les résidents touchés à suivre les instructions et les conseils de leur organisme d'application de la loi municipal et de leurs premiers intervenants. Au nom de tous les Canadiens, je tiens à remercier tous les premiers intervenants et toutes les organisations qui travaillent sans relâche pour aider leurs concitoyens en cette période difficile.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise du Centre des opérations du gouvernement, continue de surveiller et d'évaluer la situation nationale relative aux inondations. »

Suivez Sécurité publique Canada (@Securite_Canada) sur Twitter.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.securitepublique.gc.ca.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 22 mai 2017 à 19:28 et diffusé par :