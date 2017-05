Megaport nomme Belle Lajoie au poste de dirigeante commerciale en chef







BRISBANE, Australie, le 22 mai 2017 /CNW/ - Megaport Limited (ASX: MP1) (« Megaport »), chef de file mondial en matière de réseautage SDN, a annoncé aujourd'hui que Belle Lajoie, un membre fondateur de Megaport et auparavant vice-présidente exécutive, Asie-Pacifique chez Megaport, a été nommée au poste de dirigeante commerciale en chef de l'entreprise.

Lajoie travaille depuis dix ans au sein de l'industrie de l'Internet avec Bevan Slattery, fondatrice de Megaport, et a surtout axé ses efforts à offrir des solutions de vente et d'exploitation à grande échelle à des organisations d'appairage, de centre de données, d'infrastructure de fibre noire et de services de données. Elle a consacré sa carrière à titre de membre intégral d'équipes de cadres chez PIPE Networks et NEXTDC et est experte en matière de développement rapide d'entreprises technologiques.

Lajoie sera responsable de la stratégie de vente de l'entreprise, du développement commercial au niveau international, des rapports de lignes, des partenariats stratégiques et des acquisitions, ainsi que des stratégies de marketing numérique et régional axées sur l'accélération des revenus. Elle est subordonnée directe de Vincent English, président-directeur général de Megaport. Elle a été remplacée à l'interne dans son poste précédent.

« Belle travaille au sein de Megaport depuis les débuts de l'entreprise et a joué un rôle important dans le développement de nos affaires en Asie-Pacifique, » déclare Vincent English, PDG, Megaport. « L'expérience que possède Belle sera un atout pour notre commerce international et nous avons tous hâte de travailler avec elle afin de réaliser des objectifs encore plus grands chez Megaport. »

« Je suis emballée de pouvoir mener l'équipe internationale afin de poursuivre la croissance et le développement de l'entreprise à un rythme qui reflète notre capacité d'initiative, » explique Belle Lajoie, dirigeante commerciale en chef chez Megaport. « Les toutes premières priorités consistent à harmoniser notre stratégie internationale, à maximiser notre engagement de ligne, à mettre à l'échelle notre moteur de vente et à axer l'expérience de notre clientèle vers un modèle de consommation libre-service dans le nuage. Nous possédons une équipe de calibre international qui connaît un élan ascendant afin de saisir l'occasion unique que Megaport a créée en transformant le paysage SDN. »

À propos de Megaport

Megaport est le fournisseur mondial chef de file de services Elastic Interconnection. En faisant appel au réseautage SDN, la plateforme internationale de l'entreprise permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services à l'échelle du réseau Megaport. Les services peuvent être contrôlés directement par les clients par le biais d'appareils mobiles, de leur ordinateur ou de notre interface API ouverte. L'empreinte de la compagnie en Australie, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et Europe, sert de plateforme neutre reliant plusieurs fournisseurs de données de base au sein de différents marchés.

Établie en 2013 et fondée par Bevan Slattery, l'entreprise Megaport a créé la première plateforme Elastic Interconnection basée sur réseau SDN, conçue afin de procurer aux entreprises, réseaux et services la méthode d'interconnection la plus sécuritaire et la mieux intégrée. Dirigée par Vincent English, Megaport a été mise sur pied par une équipe très expérimentée possédant des connaissances approfondies en matière de développement de réseaux à grande échelle, reliant plus de 670 clients à travers 150 centres de données dans 37 villes situées dans 19 pays. Megaport est partenaire d'Alibaba Cloud Technology, d'Oracle, d'Amazon AWS Technology, de Microsoft Azure ExpressRoute et de Google Cloud Interconnect.

Pour en apprendre plus au sujet de Megaport, veuillez consulter le site : http://www.megaport.com/.

