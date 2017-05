Portés par la vague de la nouvelle initiative « Ceinture et Route », le président de LONGi, Li Zhenguo, et le Premier ministre de la Malaisie, Najib Razak, se réunissent à Pékin







SHANGHAI, 22 mai 2017 /CNW/ - Le Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale, une initiative chinoise de grande envergure mondiale, a été largement applaudi et hautement apprécié par la communauté internationale. Profitant de l'occasion, le Premier ministre malaisien Najib Tun Razak, qui assistait au forum, a rencontré des cadres supérieurs de quatre sociétés investisseurs en Malaisie, dont LONGi. Le président de LONGi, Li Zhenguo, qui assistait au forum au nom de la société, a eu des entretiens individuels avec le Premier ministre Najib.

Lors de leur réunion, M. Li Zhenguo a d'abord présenté le parcours du développement de l'entreprise et son déploiement mondial. Seul fabricant de modules PV à déployer en Malaisie toute la chaîne de valeur autre qu'en silicium polycristallin, LONGi a investi 1,6 milliards de RMB en Malaisie suivant une approche groupant « acquisition + nouvelle construction », et ses produits seront expédiés principalement en Amérique, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Selon M. Li Zhenguo, le projet malaisien de LONGi est d'une importance stratégique dans la saisie des meilleures possibilités offertes par les éléments de coût global pour affermir le leadership mondial de la société dans le domaine des solutions en silicium mono.

Le Premier ministre Najib a très bien accueilli l'impact positif de LONGi sur la croissance économique, l'emploi et la promotion de l'énergie de la Malaisie et dit s'attendre à ce que LONGi fasse encore des progrès dans le futur.

Face à la mondialisation économique et commerciale, LONGi a adopté une stratégie d'amélioration continue de ses activités dans l'ensemble de la chaîne de valeur et a activement exploré les marchés étrangers en établissant des entreprises aux États-Unis, au Japon, en Irlande et en Allemagne, ainsi que des usines de production en Malaisie et en Inde. Par ailleurs, en réponse à une forte demande du marché, LONGi entend prendre des mesures ambitieuses pour augmenter ses capacités de production des lingots et des plaquettes de silicium. Dans l'intervalle, LONGi continuera de fournir aux clients des cellules et des modules monocristallins haute efficience, à faible LCOE, et au meilleur rapport coût-performance.

SOURCE LONGi Solar

Communiqué envoyé le 22 mai 2017 à 16:17 et diffusé par :