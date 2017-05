Rick Hansen fait don au Musée canadien de l'histoire d'un gant de sa tournée mondiale







GATINEAU, QC, le 22 mai 2017 /CNW/ - Le Musée canadien de l'histoire est fier d'annoncer que Rick Hansen, mieux connu comme « l'homme en mouvement » offre pour la salle de l'Histoire canadienne un souvenir de la Tournée mondiale Rick Hansen. Il y a trente ans de cela, Rick Hansen, athlète paralympique et défenseur des droits des personnes handicapées, achève un périple incroyable de 40 000 km, qui aura duré 26 mois. Son but est alors de changer la manière dont les personnes ayant un handicap sont perçues, de recueillir des fonds pour améliorer l'accessibilité au sein des collectivités et de financer la recherche d'un traitement contre la paralysie due à un traumatisme médullaire.

Rick Hansen fait don au Musée d'un de ses gants qui ont beaucoup servi lors de sa tournée mondiale. Le gant sera exposé dans la nouvelle salle de l'Histoire canadienne, avec une photo prise à la Grande Muraille de Chine, en avril 1986. La salle de 4 000 mètres carrés (40 000 pieds carrés), qui relatera l'histoire du Canada de l'époque de ses premiers habitants à nos jours, ouvrira le 1er juillet dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la Confédération. Elle accueillera la plus grande et la plus complète exposition sur l'histoire canadienne jamais conçue.

« Le Musée canadien de l'histoire remercie Rick Hansen d'offrir ce symbole chargé d'histoire », a déclaré Mark O'Neill, président-directeur général du Musée. « Ce gant, avec ses marques d'usure bien visibles, témoigne de la passion et de la volonté de M. Hansen de rendre notre pays - et le monde - plus accessible et accueillant pour tous. Par-dessus tout, il illustre l'admirable persévérance des nombreuses personnes qui, tout au long de l'histoire canadienne, ont consacré leur vie à des causes qui leur tenaient à coeur. »

« Je suis extrêmement honoré que le Musée canadien de l'histoire expose l'un des gants de ma tournée mondiale dans la salle de l'Histoire canadienne », a affirmé Rick Hansen, directeur général de la Fondation Rick Hansen, qu'il a créée. « Pour moi, ce gant représente l'immense effort consenti par de nombreuses personnes pour réaliser un rêve en apparence impossible. Ce n'est pas pour rien que le gant est usé : il a servi lors d'un périple de deux ans, deux mois et deux jours impliquant un nombre incalculable d'heures de soutien de la part d'une équipe incroyable, et au cours duquel 15 millions de poussées ont été exercées sur le fauteuil. Ce gant symbolise les efforts ininterrompus menés dans l'espoir de découvrir un traitement contre la paralysie due au traumatisme médullaire et la volonté de rendre le monde plus accessible et accueillant pour les personnes ayant un handicap. À l'heure du 30e anniversaire de la fin de la Tournée mondiale Rick Hansen, je suis très heureux de commémorer cet événement en si bonne compagnie au Musée canadien de l'histoire et de faire partie de cette longue tradition de Canadiens qui ont travaillé fort à rendre ce pays meilleur pour tous. »

Rick Hansen est un jeune athlète plein d'avenir lorsqu'il perd l'usage de ses jambes dans un accident de la route à l'âge de 15 ans. Son intérêt pour le sport ne faiblit pas et il devient la première personne avec un handicap physique à obtenir un diplôme en éducation physique de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC). Il remporte, à plusieurs reprises, le titre mondial lors de marathons internationaux en fauteuil roulant. Il remporte également plusieurs médailles aux Jeux paralympiques de 1980 et 1984 et aux Jeux panaméricains. Il est le premier à battre le record de deux heures dans un marathon en fauteuil roulant.

Inspiré par la traversée du Canada de Terry Fox au profit de la recherche sur le cancer, M. Hansen entame, le 21 mars 1985, la Tournée mondiale Rick Hansen. Il parcourt en fauteuil roulant l'équivalent de deux marathons par jour et traverse 34 pays répartis sur quatre continents pour revenir à Vancouver le 22 mai 1987. Chemin faisant, la tournée a permis d'amasser 26 millions de dollars et a contribué à amorcer un formidable changement dans la manière dont les personnes ayant un handicap sont perçues. Le gant offert par M. Hansen compte parmi ceux dont il s'est servi pour protéger ses mains en effectuant quelque 30 000 poussées par jour pendant sa tournée mondiale.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de visiteurs chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroître la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation des Canadiens à l'égard d'événements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, ainsi que de les sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

SOURCE Musée canadien de l'histoire

Communiqué envoyé le 22 mai 2017 à 14:51 et diffusé par :