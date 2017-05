Avis aux médias - Présentation de 4 nouveaux tableaux au projet multimédia Cité Mémoire







MONTRÉAL, le 22 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et la responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif, Mme Manon Gauthier, invitent les représentants des médias au dévoilement de quatre nouveaux tableaux du projet multimédia Cité Mémoire, en présence des créateurs de l'oeuvre, MM. Michel Lemieux, Victor Pilon et Michel-Marc Bouchard, ainsi que des partenaires et commanditaires du projet.

Date : Mardi 23 mai



Heure : 19 h 30



Lieu : Hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

