Rencontres avec les médecins cubains et leurs patients-clients de SSI : horaires et endroits







SSI & SMC : Partenaires depuis plus d'une décennie

La tournée promotionnelle des médecins cubains au Canada souligne les dix ans de collaboration entre Services Santé International et les Services Médicaux de Cuba.

QUÉBEC, le 22 mai 2017 /CNW Telbec/ - Depuis 2007, Services Santé International (SSI) est l'agence de liaison officiellement reconnue par le gouvernement cubain pour accompagner les personnes souhaitant se tourner vers les Services Médicaux Cubains pour trouver une solution à leur situation de santé. En dix ans , l'équipe de SSI a accompagné plus de 2 000 personnes.

La renommée des Services Médicaux de Cuba (SMC) outrepasse toutes les frontières et le coût raisonnable de leurs services leur confère rapport qualité/coût inégalable et ce, avec le souci constant de garder la personne au centre de toutes les priorités.

Pour souligner cette première décennie de collaboration entre SSI et SMC, les médecins cubains et leurs patients-clients de SSI vont à la rencontre de la population du Québec afin de présenter les services médicaux disponibles à Cuba et la façon efficace et sécuritaire d'y accéder via SSI. Ces rencontres auront lieu :

MARDI 23 MAI : MONTRÉAL (2 rencontres : 13h30 et 19h)

Paragon - salle Paradis, 1833 Boul Curé Labelle, Laval H7T 1L1

MERCREDI 24 MAI : TROIS-RIVIÈRES (2 rencontres : 13h30 et 19h)

Pavillon St-Arnaud, 2900 Monseigneur St-Arnaud, Parc Pie XII, Trois-Rivières G9A 5L2

JEUDI 25 MAI : QUÉBEC (2 rencontres : 13h30 et 19h)

Pavillon Royal - Salle Domaine, 3365, Chemin Royal, Beauport G1E 1W1

VENDREDI 26 MAI : SAINTE-LUCE (1 rencontre : 13h30)

La Grande Maison de Sainte-Luce - Entrée Ouest, 181, Route 132 Ouest, Sainte-Luce G0K 1P0

INSCRIPTION GRATUITE PAR COURRIEL : e.dery@hsi-ssi.com

Venez entendre les médecins spécialistes cubains et leurs patients-clients de SSI relater leur expérience de soins à Cuba. Plus de détails sur la page Facebook et le site Internet de SSI au : www.facebook.com/ServicesSanteCuba/ et www.servicesantecuba.com/

MÉDECINS SPÉCIALISTES INVITÉS

Dr. Lázaro F. Cleto Betancourt

Md spécialiste en orthopédie et traumatologie. Spécialiste grade 1 et professeur assistant.

Chirurgie reconstructive de genoux et hanches.

Dr. Alberto Jesús Barrientos Castaño

Md spécialiste en ophtalmologie. Spécialiste grade 2 et professeur auxiliaire.

Chirurgien ophtalmologiste. Master en génétique médicale.

Dr. Osvaldo Hector Ardisana

Médecin spécialiste en médecine générale. Master en marketing et communication sociale.

Spécialiste régionale pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes anglophone et francophone.

