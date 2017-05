Étroite collaboration du Canada et de l'Allemagne dans la recherche agricole







CHARLOTTETOWN, le 22 mai 2017 /CNW/ - La recherche et l'innovation aideront les producteurs et les transformateurs d'aliments du Canada à répondre à une demande mondiale en hausse. Le gouvernement du Canada appuie les activités de recherche scientifique et d'innovation menées avec d'importants partenaires mondiaux pour renforcer la capacité nécessaire à l'exploitation des possibilités de croissance et à la création de bons emplois bien rémunérés.

Dans le cadre de cette initiative, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Christian Schmidt, ministre fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture de l'Allemagne, ont annoncé aujourd'hui à l'Île du Prince Édouard que le Canada et l'Allemagne collaboreront étroitement dans quatre secteurs de la recherche agricole :

Agriculture durable et changement climatique, plus particulièrement pour ce qui est de la protection du sol et de l'eau et de la sélection de cultures plus résistantes aux effets du changement climatique;

Agroalimentaire, dont la sélection de cultures pour les rendre plus nutritives et plus saines, et la réduction du gaspillage des aliments et des pertes d'aliments;

Diffusion aux agriculteurs et au secteur des pratiques exemplaires en matière de transfert des connaissances et de la technologie;

Échange de personnel, notamment de scientifiques et d'étudiants, entre le Canada et l'Allemagne pour tirer parti des occasions de collaborer.

Le Canada et l'Allemagne entretiennent des relations étroites et cordiales, comme en témoignent leur coopération active sur le plan international et leur partenariat sain pour la croissance économique et l'investissement. Voilà plus de dix ans que l'Allemagne est un solide partenaire scientifique d'AAC, notamment dans les domaines du développement des cultures et de la santé animale.

L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne permettra aux agriculteurs, aux transformateurs et aux exportateurs canadiens d'avoir accès en franchise de droits au marché de plus d'un demi-milliard de consommateurs de l'UE, le plus grand marché mondial d'importation de produits agricoles et agroalimentaires. Cet accord aidera à créer des emplois et à renforcer la classe moyenne.

L'Allemagne demeure un important partenaire commercial du Canada et revêt de plus en plus d'importance comme marché d'exportation et source d'importations.

Citations

« Les échanges bilatéraux du Canada avec l'Allemagne ont augmenté considérablement et devraient continuer d'augmenter étant donné qu'il se crée toujours de nouveaux débouchés pour les produits agricoles canadiens en Europe. Les deux pays attachent une grande importance à la recherche agricole et aux politiques commerciales fondées sur la science. Ce renforcement de la coopération poussée en matière de recherche qui existe déjà entre le Canada et l'Allemagne aidera à accélérer le rythme de l'innovation, moteur de la croissance durable de l'économie. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'Allemagne et le Canada veulent élargir leur coopération dans le domaine de la recherche en mettant conjointement l'accent sur l'agriculture durable, la prévention de la perte et du gaspillage d'aliments et le lien entre l'agriculture et un régime alimentaire sain. »

- Christian Schmidt, ministre fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture de l'Allemagne

Les faits en bref

Les exportations de produits agroalimentaires du Canada vers l'Allemagne se sont chiffrées à 321 millions de dollars en 2016; l'Allemagne représente le huitième plus important marché d'exportation du Canada.

L'industrie canadienne estime que l'AECG ajoutera des débouchés additionnels allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars par année pour nos exportations de produits agricoles.

L'Allemagne est un important partenaire scientifique et commercial du Canada et un des principaux membres de l'Union européenne.

La coopération scientifique et technique entre le Canada et l'Allemagne s'effectue dans le cadre de l'Accord germano-canadien de coopération scientifique et technique qui a été signé en 1971.

Des chercheurs d'Agriculture et Agroalimentaire Canada collaborent actuellement avec leurs homologues allemands dans des projets scientifiques d'AAC portant sur la génétique et les maladies des cultures, la résilience de l'écosystème agricole, l'horticulture, les collections de micro-organismes et la production de porc.

Liens connexes

