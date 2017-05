Fort du succès de l'initiative « Nouvelle route de la soie », le président de LONGi, Li Zhenguo, et le Premier Ministre malaisien Najib Razak se rencontrent à Beijing







SHANGHAI, 22 mai 2017 /PRNewswire/ -- La communauté internationale ne tarit pas d'éloges à propos du très médiatisé sommet du Forum de coopération internationale sur l'initiative « Nouvelle route de la soie ». Saisissant l'occasion, le Premier Ministre malaisien, Najib Tun Razak, a assisté à ce forum et rencontré des cadres supérieurs de quatre entreprises qui investissent en Malaisie, dont LONGi. Le président de LONGi, Li Zhenguo, a assisté à cette réunion au nom de sa société, ainsi qu'à des pourparlers en personne avec le Premier Ministre Najib.

Lors de cette réunion, M. Li Zhenguo a tout d'abord présenté le cours du développement et du déploiement mondial de son entreprise. Seule entreprise de photovoltaïque à avoir déployé l'ensemble de la chaîne logistique, à part poly-Si, en Malaisie, LONGi a investi au total 1,6 milliard de RMB en Malaisie avec des « acquisitions et nouvelles constructions ». Les produits seront principalement destinés aux Etats-Unis, à l'Europe et à la région Asie-Pacifique. Selon M. Li Zhenguo, le projet de LONGi en Malaisie est d'une grande importance stratégique puisqu'il s'agit de saisir les meilleures opportunités en termes de coûts mondiaux pour garantir la position dominante de l'entreprise dans le monde dans le domaine du mono-Si.

Le Premier Ministre Najib a salué l'impact positif de LONGi sur la croissance économique, l'emploi et la promotion des nouvelles énergies en Malaisie. Il pense que LONGi continuera de progresser à l'avenir.

Face à la mondialisation économique et commerciale, LONGi n'a eu de cesse de développer ses activités tout le long de sa chaîne logistique et d'explorer des marchés à l'étranger en créant des sociétés aux Etats-Unis, au Japon, en Irlande et en Allemagne, ainsi que des centres de production en Malaisie et en Inde. LONGi prend des mesures agressives afin de renforcer ses capacités en termes de lingots et de plaquettes de silicium et de répondre à la forte demande du marché. Entre-temps, LONGi continuera de livrer ses clients en cellules et modules monocristallins haut rendement, offrant un coût actualisé de l'énergie plus faible et un meilleur ratio coût-performance.

