Avis aux médias - Logiciel LavaBlast accélérera la commercialisation de sa solution d'audits de franchise avec l'appui du gouvernement du Canada

La nouvelle plate-forme One Drop de gestion numérique du diabète atteint aujourd'hui plus de 200 000 usagers dans le monde, amplifiant ainsi les efforts soutenus de la société dans le domaine des données scientifiques et de l'apprentissage machine...

PARIS, May 22, 2017 /PRNewswire/ -- L'assemblée générale d'Invoke France s'est tenue le 16 mai 2017 à Mont Saint Aignan. La qualité des bilans arrêtés au 31 décembre 2016 des entités Invoke France, Invoke Luxembourg et Invoke UK, témoigne de la...