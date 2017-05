Les solutions améliorées de Siteimprove donnent de l'assurance au paysage numérique dynamique







La nouvelle plateforme de renseignements aide les organismes de toute taille à accroître leur présence numérique

COPENHAGUE, Danemark, 22 mai 2017 /CNW/ - Siteimprove, une société mondiale de type SaaS (Software-as-a-Service) qui fournit du contenu et des constatations d'analyse pour aider les organisations à transformer leur présence numérique, vient d'élargir ses produits et ses services pour permettre aux organismes de toute taille d'agir avec assurance numérique.

« Sans une visibilité complète de votre contenu et des vos analyses, les erreurs passent inaperçues et l'expérience utilisateur en souffre », déclare Morten Ebbeson, fondateur et chef de la direction de Siteimprove. « Les erreurs et l'insuffisance sur le plan de la conception minent la crédibilité et l'intégrité de la marque des organismes et leur coûtent de l'argent. Siteimprove aide les organisations à prendre des mesures efficaces et informées pour gagner de l'assurance numérique. »

De grands enjeux, des solutions innovantes

Selon l'University of Surrey, 75 pour cent des personnes perçoivent une marque selon leur expérience numérique, alors qu'Econsultancy a démontré que 88 pour cent des gens abandonnent un site pour toujours après une visite frustrante. Les sociétés proactives prennent continuellement des mesures pour s'assurer que leur présence numérique répond ou surpasse les canaux qu'utilise leur clientèle.

Depuis 2003, Siteimprove a aidé sa clientèle à gérer étroitement leur présence numérique avec des solutions innovantes et automatisées qui sont devenues encore plus importantes vu les attentes et les exigences toujours plus grandes envers les sites Web. La plateforme de renseignements de Siteimprove comprend des outils complets qui assurent l'accessibilité, la lisibilité et la qualité d'ensemble du contenu et des liens, de même que des analyses en temps réel qui permettent à la clientèle de faire rapidement des améliorations significatives.

Tout cela est rendu possible grâce à notre équipe dévouée du service à la clientèle « Customer Xperience » qui s'appuie désormais sur de nouveaux didacticiels interactifs, de la formation personnalisée et des services-conseils d'experts. Ces ressources aident les organismes à tirer parti de chacune des possibilités de la plateforme.

À l'heure actuelle, Siteimprove améliore la disponibilité des produits que nous offrons pour aider un plus vaste éventail d'organisations à atteindre une expérience numérique crédible et cohérente. Notre nouveau produit personnalisable Essential fournit des analyses et des services de gestion de contenu abordables, qu'il s'agisse de cartes comportementales conviviales et instructives à des balises visuelles sur page indiquant les erreurs d'accessibilité.

Un essai gratuit permet aux clients potentiels de découvrir la plateforme et constater le progrès qu'ils réalisent. Visitez www.siteimprove.com pour en apprendre plus.

À propos de Siteimprove

Siteimprove transforme la manière dont les organismes gèrent et affichent leur présence numérique. Grâce à la plateforme de renseignements de Siteimprove, vous jouissez d'une visibilité complète et de connaissances approfondies sur ce qui importe, permettant à vous et à votre équipe d'outrepasser quotidiennement le statu quo. Desservant plus de 5?000 clients dans le monde, Siteimprove mène ses activités dans des douzaines de marchés depuis ses bureaux d'Amsterdam, Berlin, Copenhague, Londres, Minneapolis, Oslo, Sydney, Toronto et Vienne. Pour obtenir plus d'information, visitez le siteimprove.com.

