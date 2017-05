One Drop lance de nouveaux abonnements « Plus », diffuse One Drop | Experts dans le monde entier et étend ses expéditions au Royaume-Uni et à l'Union européenne







La nouvelle plate-forme One Drop de gestion numérique du diabète atteint aujourd'hui plus de 200 000 usagers dans le monde, amplifiant ainsi les efforts soutenus de la société dans le domaine des données scientifiques et de l'apprentissage machine pour pouvoir inclure plus de 300 000 000 de points de données de santé du monde réel sur le diabète

NEW YORK, 22 mai 2017 /PRNewswire/ -- One Drop a annoncé aujourd'hui le lancement de One Drop | Plus, ce qui élargit ses offres d'abonnements pour mieux répondre aux besoins individuels de personnes en situation de prédiabète, diabète de type 1 et diabète de type 2. Les solutions One Drop de gestion numérique du diabète Plus et Premium sont à présent disponibles sur l'ensemble des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Elles apportent des soins accessibles et abordables du diabète au grand public aux États-Unis et en Europe. De plus, One Drop | Experts, premier et unique programme numérique d'éducation* et d'accompagnement individualisé sur le diabète, reconnu par l'Association américaine du diabète (ADA), est désormais disponible dans le monde entier comme abonnement autonome.

Les abonnés à One Drop | Plus et à One Drop | Experts accèdent au bénéfice de plusieurs nouveaux choix abordables et qui tous comprennent, grâce à une app, un soutien illimité en direct 24h/24, 7j/7 d'éducateurs agréés en diabète et qui sont spécialement affectés. Ils bénéficient également de la même satisfaction de la clientèle de ce leader de l'industrie avec One Drop | Premium ; cette solution de la société pour la gestion du diabète sur une pratique factuelle offre de façon illimitée des bandelettes-tests de glycémie et également par l'intermédiaire de l'app, le soutien illimité en direct 24h/24, 7j/7 des éducateurs dédiés, agréés en diabète, pour un coût inférieur à une participation d'assuré.

Les abonnements à One Drop proposent à l'heure actuelle :

One Drop | Plus 50 (à un prix aussi bas que 13 $ par mois ? disponible aux USA, UK et UE)

50 bandelettes-tests de glucose sanguin pour contrôleur de glycémie One Drop | Chrome avec Bluetoothtm, livrées directement à votre domicile chaque mois AVEC accompagnement individuel par éducateur agréé en diabète et dédié par l'intermédiaire de One Drop | Experts

Disponible exclusivement sur One Drop (iOS, Android, http://onedrop.today/) dans l'app et en ligne, l'expédition pouvant commencer immédiatement ( USA , UK et UE)

One Drop | Plus 100 (à un prix aussi bas que 23 $ par mois ? disponible aux USA, UK et UE)

100 bandelettes-tests de glucose sanguin pour contrôleur de glycémie One Drop | Chrome avec Bluetoothtm, livrées directement à votre domicile chaque mois AVEC accompagnement individuel par éducateur agréé en diabète et dédié par l'intermédiaire de One Drop | Experts

Disponible exclusivement sur One Drop (iOS, Android, http://onedrop.today/) dans l'app et en ligne, l'expédition pouvant commencer immédiatement ( USA , UK et UE)

One Drop | Premium (à un prix aussi bas que 33 $ par mois ? disponible aux USA, UK et UE)

Nombre illimité de bandelettes-tests de glucose sanguin pour contrôleur de glycémie One Drop | Chrome avec Bluetoothtm, livrées directement à votre domicile chaque mois AVEC accompagnement individuel par éducateur agréé en diabète et dédié par l'intermédiaire de One Drop | Experts

Disponible exclusivement sur One Drop (iOS, Android, http://onedrop.today/) dans l'app et en ligne, l'expédition pouvant commencer immédiatement ( USA , UK et UE)

One Drop | Experts (à un prix aussi bas que 11 $ par mois ? disponible dans le monde entier)

Accès illimité 24h/24, 7j/7 à un « expert » dédié du diabète (éducateur agréé en diabète) pour conseils, soutien et soins à n'importe quel moment, comprenant un apprentissage sur le diabète reconnu par l'ADA. Les abonnés peuvent communiquer avec leurs experts à tout moment par bavardage dans l'app ; toutes les données enregistrées dans l'app One Drop | Mobile sont disponibles pour les experts en temps réel, ce qui leur permet de fournir les orientations comportementales appropriées aux moments où les abonnés en ont le plus besoin. Aucun rendez-vous n'est nécessaire.

Disponible dès aujourd'hui dans le monde entier sur One Drop (iOS, Android, http://onedrop.today/)

En plus de rendre disponible dans le monde entier une éducation sur l'autogestion du diabète reconnue par l'ADA grâce à One Drop | Experts, One Drop va bientôt offrir des programmes éducatifs plus ciblés en abordant des questions telles que le calcul avancé des glucides, le diabète gestationnel, l'éducation parentale d'enfants diabétiques et l'épuisement dû au diabète. Avec des options d'abonnements à l'apprentissage de l'autogestion du diabète par ce qui représente la pointe de l'industrie, One Drop accroît l'aspect abordable et accessible d'une assistance et d'une instruction essentielles sur le diabète, mises à la portée de tous ceux qui possèdent un smartphone.

Toutes les solutions One Drop sont disponibles directement pour le grand public : sans assurance, sans ordonnance, sans rendez-vous et sans tracas.

« Chez One Drop, nous apportons dans le 21e siècle des soins du diabète basés sur une pratique factuelle avec des dispositifs intégrés tout en souplesse, une app de gestion du diabète entièrement fonctionnelle, des connaissances approfondies pilotées par les données et un soutien continu par des experts dédiés : tout ceci directement sur votre téléphone mobile, » a commenté Jeff Dachis, PDG et fondateur. « Plus personne ne veut du « comme d'habitude » avec encore un autre appareil encombrant dans un étui vinyle à fermeture éclair, des fournitures chères ou impersonnelles, des réactifs, un suivi à distance du diabète depuis un centre d'appel. Les gens méritent beaucoup mieux. »

L'app mobile primée de One Drop, One Drop | Mobile, est disponible gratuitement sur App Store depuis avril 2015 et sur Google Play depuis septembre 2016. L'app est disponible en quatre langues : anglais, espagnol, chinois, et arabe, et elle est utilisée par des personnes diabétiques dans chaque pays souverain du monde entier. Elle est rapidement devenue la solution de gestion du diabète la plus puissante, la plus élégante, la plus complète, et elle est entièrement intégrée pour servir de plaque tournante naturelle à toutes les données de santé relatives au diabète. L'intégration complète avec Apple HealthKit et Google Fit permet aux utilisateurs de One Drop | Mobile de synchroniser les données de glycémie, de forme physique, de nutrition et autres données de santé à partir de milliers d'applications et d'appareils, dont notamment :

Dexcom, One Touch , Accu-Chek, Agamatrix, iHealth, Dario

, Accu-Chek, Agamatrix, iHealth, Dario Apple Watch, Garmin, Fitbit, Nike+, UP by Jawbone, Misfit, Pebble, Withings

My Fitness Pal, Lose it !, Lark, Weight Watchers, Human, Strava, Runtastic, Runkeeper

En un peu plus de deux ans, les utilisateurs de One Drop | Mobile ont profité de plus de 300 000 000 de points de données de santé qui alimentent les algorithmes d'apprentissage machine de One Drop et ses efforts scientifiques. De façon cumulative, les utilisateurs de One Drop se sont mis en contact avec le service plus de 4 600 000 de fois et ont consacré plus de 7 600 000 de minutes sur la plate-forme pour retracer et analyser leurs données de santé, partager avec la communauté One Drop et ils ont activement pris en charge leur gestion du diabète. One Drop analyse ces données pour offrir des perspectives approfondies en temps réel, lesquelles peuvent aboutir à un changement de comportement, à des économies et à de meilleurs résultats de santé.

« Le diabète touche près de 500 millions de personnes dans le monde et occasionne plus de 825 milliards de dollars de dépenses annuelles en coûts directs, services de santé, pertes de productivité et invalidités. Les gens souffrant du diabète méritent mieux, des accès meilleurs, des ressources meilleures et des résultats meilleurs à un meilleur coût », a ajouté Dachis. « Le diabète est plus qu'un état physique nécessitant un médicament ou un appareil. Il existe un élément psychologique qui doit être traité par des connaissances, de l'attention, de la motivation et de l'autonomisation. Les solutions qui vont motiver la confiance du grand public, des acheteurs et des fournisseurs de soins de santé seront celles qui intègrent les fragments dispersés des soins du diabète ?médicaments, dispositifs, offres éducatives et données? dans une expérience cohérente, bien conçue, qui tire les coûts vers le bas et améliore la santé à grande échelle. »

One Drop a rapporté les conclusions d'une étude rétrospective montrant, en seulement deux mois, sur des personnes diabétiques utilisant One Drop | Mobile :

Réduction du A1C de 1,0 point de pourcentage (de 8,2 % à 7,2 %).1

One Drop également rapporté les premiers résultats d'une étude clinique rétrospective montrant au bout de seulement quatre semaines sur des diabétiques utilisant à la fois One Drop | Mobile et One Drop | Experts :

Réduction moyenne de la glycémie de 185 mg/dL (A1C de 8,1 %) à 158 mg/dL (A1C de 7,1 %) ;

Réduction moyenne de pourcentage de lectures de glycémie élevée, de 19 % à 4 % ;

Quasi doublement du nombre de lectures de glycémie à l'intérieur d'une gamme ; et

Suivi systématique d'alimentation et de glycémie dans le temps.2

La société va communiquer le mois prochain les conclusions de plusieurs études similaires démontrant que la plate-forme One Drop peut être aussi efficace si ce n'est plus pour améliorer les taux de glycémie que des thérapies par médicaments ou appareils, tout en aboutissant à ces résultats plus rapidement et à un coût bien moindre.

À PROPOS DE ONE DROP

One Drop (Informed Data Systems Inc.) est une société de santé numérique qui exploite la puissance de l'informatique mobile et de la science des données pour transformer les existences de tous ceux qui souffrent de diabète.

La plate-forme One Drop apporte des soins basés sur une pratique factuelle, cliniquement efficaces, abordables, accessibles à tout diabétique possédant un smartphone, ainsi que leurs assureurs et prestataires de soins. One Drop propose à l'heure actuelle :

One Drop | Chrome : contrôleur de glycémie One Drop approuvé par le FDA, certifié CE, activé sous Bluetoothtm ; il répond aux normes d'exactitude clinique les plus hautes et transmet sans fil les données de glycémie sur le nuage via l'app One Drop | Mobile pour iOS et Android.

: contrôleur de glycémie One Drop approuvé par le FDA, certifié CE, activé sous Bluetoothtm ; il répond aux normes d'exactitude clinique les plus hautes et transmet sans fil les données de glycémie sur le nuage via l'app One Drop | Mobile pour iOS et Android. One Drop | Plus : ensemble le plus récent de propositions d'abonnements de One Drop, fournissant 50 à 100 bandelettes-tests de glycémie par mois pour One Drop | Chrome AVEC un accompagnement illimité par le biais de l'app One Drop | Experts pour seulement 13 $ par mois.

: ensemble le plus récent de propositions d'abonnements de One Drop, fournissant 50 à 100 bandelettes-tests de glycémie par mois pour One Drop | Chrome AVEC un accompagnement illimité par le biais de l'app One Drop | Experts pour seulement 13 $ par mois. One Drop | Premium : offre d'abonnement illimité à One Drop, fournissant des bandelettes de tests de glycémie en quantité illimitée pour One Drop | Chrome et un accompagnement illimité via One Drop | Experts pour seulement 33 $ par mois.

: offre d'abonnement illimité à One Drop, fournissant des bandelettes de tests de glycémie en quantité illimitée pour One Drop | Chrome et un accompagnement illimité via One Drop | Experts pour seulement 33 $ par mois. One Drop | Experts : One Drop porte en dehors de la clinique l'éducation sur le diabète pour l'intégrer à la vie des diabétiques. Chaque abonné à One Drop | Premium a son propre « expert » (éducateur agréé en diabète) disponible 24h/24, 7j/7 pour lui prodiguer des conseils, un soutien et des soins à tout moment. Les experts fournissent des programmes thérapeutiques numériques personnalisés, dont une formation sur le diabète reconnue par l'ADA, et qui aident les diabétiques à définir et atteindre leurs objectifs de gestion de santé. Les abonnés peuvent communiquer avec leurs experts à tout moment via un bavardage intégré à l'app ; toutes les données enregistrées dans l'app sont disponibles pour les experts en temps réel, ce qui leur permet de fournir les orientations comportementales appropriées aux moments où les abonnés en ont le plus besoin. Aucun rendez-vous n'est nécessaire. One Drop | Experts est disponible comme abonnement autonome pour seulement 11 $ par mois.

: One Drop porte en dehors de la clinique l'éducation sur le diabète pour l'intégrer à la vie des diabétiques. Chaque abonné à One Drop | Premium a son propre « expert » (éducateur agréé en diabète) disponible 24h/24, 7j/7 pour lui prodiguer des conseils, un soutien et des soins à tout moment. Les experts fournissent des programmes thérapeutiques numériques personnalisés, dont une formation sur le diabète reconnue par l'ADA, et qui aident les diabétiques à définir et atteindre leurs objectifs de gestion de santé. Les abonnés peuvent communiquer avec leurs experts à tout moment via un bavardage intégré à l'app ; toutes les données enregistrées dans l'app sont disponibles pour les experts en temps réel, ce qui leur permet de fournir les orientations comportementales appropriées aux moments où les abonnés en ont le plus besoin. Aucun rendez-vous n'est nécessaire. One Drop | Experts est disponible comme abonnement autonome pour seulement 11 $ par mois. One Drop | Mobile : solution gratuite et primée pour une gestion du diabète basée sur le nuage, assurée entièrement via une app mobile sur iOS et Android. One Drop | Mobile fournit des données et analyses glycémiques historiques, en temps réel aux abonnés et à leurs prestataires de soins de santé, ce qui leur permet de voir les relations entre comportements spécifiques liés à la santé et résultats sur la santé. One Drop | Mobile comprend également une app haut de gamme Apple WatchOS permettant de se connecter et d'analyser les données du diabète lors de déplacements. One Drop | Mobile est la seule plate-forme de gestion du diabète à offrir ensemble et sous forme complète, sous un même dispositif, des soins autoadministrés, un soutien par les pairs et un soutien expert.

solution gratuite et primée pour une gestion du diabète basée sur le nuage, assurée entièrement via une app mobile sur iOS et Android. One Drop | Mobile fournit des données et analyses glycémiques historiques, en temps réel aux abonnés et à leurs prestataires de soins de santé, ce qui leur permet de voir les relations entre comportements spécifiques liés à la santé et résultats sur la santé. One Drop | Mobile comprend également une app haut de gamme Apple WatchOS permettant de se connecter et d'analyser les données du diabète lors de déplacements. One Drop | Mobile est la seule plate-forme de gestion du diabète à offrir ensemble et sous forme complète, sous un même dispositif, des soins autoadministrés, un soutien par les pairs et un soutien expert. One Drop | Professional : Conforme à la législation « HIPPA » (Health Insurance Portability and Accountability Act, Loi sur la responsabilité et la transférabilité de l'assurance maladie), la solution d'entreprise One Drop pour assureurs, réseaux de prestataires de soins de santé, employeurs autoassurés et producteurs de médicaments et d'appareils cherche à considérablement améliorer les résultats chez leurs patients, à réduire les coûts des soins pour diabétiques et faire progresser des solutions basées sur des réussites. One Drop | Professional propose : données en temps réel et messagerie, personnalisation de marque, livraison de contenu et soutien éducatif ; et la solution clé en main la plus abordable et la plus efficace du marché.

One Drop | Chrome est vendu exclusivement par One Drop (iOS, Android, et http://onedrop.today/), Amazon (http://www.amazon.com), et Apple (http://store.apple.com). Les services d'abonnements grand public de One Drop sont disponibles pour achat dans l'app (iOS et Android) et sur http://onedrop.today. La solution One Drop | Mobile solution est disponible pour téléchargement gratuit dans le monde entier (iOS et Android). Pour davantage d'informations, contacter just@onedrop.today.

* L'American Diabetes Association reconnaît que ce service éducatif répond aux normes nationales pour l'apprentissage et le soutien de l'autogestion du diabète.

1 Osborn, C. Y., et al. (2017, mars). One Drop App Users Report Improved Glycemic Control. Poster session presented at the Society of Behavioral Medicine 38th Scientific Sessions, San Diego, CA. (Les utilisateurs de l'app One Drop signalent un contrôle amélioré de la glycémie. Séance de présentation par affiches aux 38es sessions scientifiques de la Société de médecine comportementale, San Diego, Californie).

2 Osborn, C. Y., et al. (2017, mars). The One Drop | Mobile App and Experts Program is Evidence-based and Improves Blood Glucose. Poster session presented at the Society of Behavioral Medicine 38th Scientific Sessions, San Diego, CA.2 Osborn, C. Y., et al. (L'app One Drop | Mobile et le Programme Experts reposent sur une pratique factuelle et améliorent la glycémie. Séance de présentation par affiches aux 38es sessions scientifiques de la Société de médecine comportementale, San Diego, Californie).

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/445315/One_Drop_product_classic_style.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/427008/One_Drop_Logo.jpg

