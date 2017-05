Journée nationale des patriotes - Aujourd'hui, nous avons tous un devoir de mémoire







QUÉBEC, le 22 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée nationale des patriotes, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, invite les citoyennes et les citoyens de l'ensemble du Québec à se souvenir des patriotes qui, en 1837-1838, ont livré des batailles menant à l'édification d'une réelle démocratie au Québec.

Citation :

« Si nous vivons actuellement au Québec dans une démocratie, c'est grandement attribuable aux luttes menées par les patriotes au printemps historique de 1837. Souvenons-nous de nos ancêtres qui, par leur bravoure et leur profond désir de bâtir une société juste pour leurs concitoyennes et concitoyens, ont marqué à jamais l'histoire du Québec. Saluons la mémoire de ces hommes qui nous ont légué les valeurs de justice propres à notre nation et qui ont jeté les bases d'une société qui se fonde sur l'ouverture et sur la diversité. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Faits saillants :

Rappelons qu'en 2002, le Gouvernement du Québec a proclamé par décret la Journée nationale des patriotes, qui est célébrée le lundi précédant le 25 mai de chaque année. Ainsi, il était souhaité de mieux faire valoir les événements du printemps de 1837, où les patriotes ont tenu une centaine d'assemblées populaires qui ont réuni plus de 10 000 personnes, afin de réclamer des réformes et l'institution d'un système de gouvernement démocratique. Cette lutte des patriotes et les grandes assemblées du printemps de 1837 font partie intégrante de l'histoire du Québec.

