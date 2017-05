/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le FRAPRU débute une série d'occupations pour le logement social/







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Lundi 22 mai, plusieurs centaines de membres du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) amorceront une série d'actions dans différentes régions. Réunis sous la bannière « Pour du logement social, ici! », ils réclament des gouvernements Couillard et Trudeau qu'ils s'engagent pour le droit au logement, tel que demandé lors de leur dernière comparution devant l'ONU. À Montréal, une manifestation d'ouverture donnera le coup d'envoi, à partir de la Place du Canada, à 13h30. Suivront des occupations de bâtiments et de terrains à Montréal, Québec et Sherbrooke dont les lieux seront dévoilés le jour même. D'autres actions sont également prévues plus tard dans la semaine, en Montérégie, en Abitibi et dans le Bas-Saint-Laurent.

Selon le FRAPRU, les prochains mois sont cruciaux pour l'avenir des ménages mal-logés et du logement social. Alors que le gouvernement québécois poursuit la révision de ses approches en habitation et que celui de Justin Trudeau a promis une Stratégie canadienne sur le logement pour l'automne, le FRAPRU souhaite rendre visible l'urgence de mieux mettre en oeuvre le droit au logement. Face aux investissements nettement insuffisants prévus dans leur budget respectif, le FRAPRU veut les convaincre d'ajouter des sommes conséquentes pour répondre aux besoins les plus urgents.

Actions débutant le 22 mai :

À Montréal : Rassemblement pour une manifestation d'ouverture, à 13h30, à la Place du Canada (au coin de Peel et René-Lévesque Ouest), suivie de l'occupation d'un site dont la localisation sera dévoilée à l'arrivée de la marche.

À Sherbrooke : Rassemblement pour une manifestation à 13h00, devant les locaux de l'Association des locataires de Sherbrooke (421 Wellington Sud), suivie de l'occupation d'un terrain dont la localisation sera dévoilée à l'arrivée de la marche. Plusieurs activités publiques d'information et de sensibilisation auront lieu au cours de la semaine.

À Québec : Un rassemblement d'appui débutera à 15h00, à la Place de l'Université du Québec, suivi de l'occupation d'un site à partir du milieu d'après-midi dont la localisation sera dévoilée le jour même. D'autres évènements publics pourraient aussi avoir lieu dans les jours suivants.

D'autres occupations débuteront le 23 mai, à Beauharnois, et le 24 mai, à Rouyn-Noranda et à Rimouski. Les lieux occupés seront dévoilés ultérieurement.

