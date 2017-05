Invoke: l'éditeur français continue de miser sur la croissance







L'assemblée générale d'Invoke France s'est tenue le 16 mai 2017 à Mont Saint Aignan. La qualité des bilans arrêtés au 31 décembre 2016 des entités Invoke France, Invoke Luxembourg et Invoke UK, témoigne de la vitalité du groupe, corroborée par les situations de ces entités à fin mars 2017.

Pour la neuvième année consécutive, Invoke, société française éditrice de progiciels dédiés au traitement de l'information financière, fiscale et réglementaire, affiche une croissance rentable à deux chiffres, avec une progression moyenne de son chiffre d'affaires de plus de 20% sur les cinq dernières années. Le chiffre d'affaires groupe 2016 s'élève à 14,2 millions d'euros. L'EBITDA s'établit à 19% du chiffre d'affaires.

« Il convient également de souligner l'évolution de la part du mode SaaS dans notre modèle économique. Cette dernière a triplé en trois ans, ce dont nous nous félicitons car cela nous a permis de porter à 57% la part de nos revenus récurrents », précise Rémi Lacour, PDG Invoke.

L'innovation comme levier de croissance

Dans le prolongement de l'ouverture de ses bureaux de Stockholm et Lisbonne en 2016, Invoke continue de miser sur sa croissance organique pour se développer, notamment à l'international, avec de nouvelles implantations dans les mois à venir.

En 2016, grâce à une stratégie ancrée dans l'innovation et l'expertise métier, Invoke a pu augmenter significativement ses parts de marché dans le domaine du reporting réglementaire des secteurs Banque et Assurance, assurant ainsi sa position de partenaire de confiance auprès de ses clients régulés et régulateurs dans 32 pays.

Fort d'une gamme logicielle dernière génération, Invoke équipe en effet près de 10% des entités régulées du secteur Banque et plus de 20% des entités régulées du secteur Assurance à l'échelle européenne. A ces références s'ajoutent des autorités de supervision nationales et supra-nationales, parmi lesquelles l'ACPR Banque de France, l'Autorité Bancaire Européenne (EBA), la Bundesbank et la Banque Centrale d'Israël.

En France, les solutions fiscales, de secrétariat juridique, de gestion des immobilisations, de consolidation et de reporting global sont adoptées par des grands groupes, tous secteurs confondus.

« L'innovation est notre fer de lance, c'est pourquoi nous investissons massivement en Recherche & Développement depuis toujours. Nos efforts R&D s'amplifient encore cette année et de nouvelles solutions innovantes verront le jour en 2017 et 2018 », annonce Rémi Lacour.

Une vitalité et une qualité d'offre reconnues

Distingué pour son « Parcours de croissance » par BPI France et lauréat des « Champions de la Croissance » Les Echos en 2017, le groupe Invoke a également reçu des récompenses pour la qualité de son offre logicielle, comme en témoigne cette année encore le prix de « Best Data Solution » (Meilleure Solution de Données), décerné à son logiciel phare Invoke FAS* par le prestigieux magazine Insurance ERM.

« Cette dernière marque de reconnaissance nous conforte dans les orientations stratégiques que nous avons prises depuis 15 ans : mettre la donnée au coeur de nos solutions. Nos logiciels de reporting et d'analyse sont par nature pilotés par les données, permettant ainsi à nos clients de franchir un pas de plus dans l'industrialisation de leurs processus de reporting, avec en ligne de mire un véritable reporting unifié et la parfaite maîtrise de la qualité de leurs données », déclare Antoine Bourdais, Directeur du Pôle Banque et Assurance, Invoke.

Un pari sur l'avenir

Les prévisions pour 2017 restent ambitieuses, avec pour objectif le maintien d'une croissance à deux chiffres. Pour accompagner cette croissance, la société continue d'investir tant en R&D que dans les autres métiers-clés de la société.

« La qualité de nos logiciels et de nos services d'accompagnement dépendent directement de l'excellence de nos équipes. Nous avons doublé nos effectifs en moins de cinq ans et poursuivons cette année une campagne de recrutement active afin d'accueillir de nouveaux talents, et de maintenir l'expertise irréprochable qui nous vaut aujourd'hui la satisfaction de nos clients », conclut Rémi Lacour, PDG Invoke.

* Invoke FAS Regulatory a également reçu le prix du « Meilleur logiciel de reporting réglementaire » aux Insurance Risk Awards 2014.

A propos d'Invoke :

