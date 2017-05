Journée internationale de la diversité biologique - La biodiversité et le tourisme durable, une fierté pour Montréal







MONTRÉAL, le 22 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, la Secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, Mme Cristiana Pa?ca Palmer, et le président-directeur général de Tourisme Montréal, M. Yves Lalumière, joignent aujourd'hui leurs voix pour souligner la Journée internationale de la diversité biologique 2017, qui a cette année pour thème « Biodiversité et tourisme durable ».

« Plus que jamais, nous devons reconnaître l'importance cruciale que joue la diversité biologique dans le bien-être de l'humanité. C'est pourquoi la Ville de Montréal est engagée en faveur de la biodiversité sur son territoire et s'implique activement dans le Partenariat mondial sur l'action locale et infranationale pour la biodiversité. Montréal est d'autant plus fière d'être la ville hôte du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Pa?ca Palmer, nouvellement nommée Secrétaire exécutive de la Convention par le Secrétaire général des Nations Unies », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Je suis heureuse que Montréal, ville hôte du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, s'investisse activement et avec dévouement en matière de diversité biologique et de tourisme durable. De plus, la Ville de Montréal et les régions environnantes offrent de nombreux attraits permettant aux résidents et visiteurs de profiter du plein air et de la nature. Le dynamisme et le leadership de la Ville de Montréal se reflètent également dans son travail de promotion de l'importance de la diversité biologique pour des villes saines et durables à l'échelle mondiale. Je vous souhaite à tous une excellente Journée internationale de la diversité biologique », a indiqué la Secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, Mme Cristiana Pa?ca Palmer.

Montréal, ville écoresponsable et de tourisme durable

Avec son patrimoine naturel remarquable abritant une riche biodiversité, Montréal attire chaque année de nombreux touristes. Les milieux naturels accessibles par le Réseau des grands parcs incluant le mont Royal et les grands plans d'eau qui ceinture l'île, ainsi que le patrimoine arboricole incluant 230 000 arbres en rue au coeur des quartiers, contribuent de façon significative à la renommée internationale de Montréal et de sa qualité de vie.

Montréal se distingue depuis plusieurs années en ce qui a trait à ses pratiques de tourisme durable. En 2015, Tourisme Montréal a remporté le convoité Destination Award du Responsible Travel & Tourism Forum, une reconnaissance soulignant le travail accompli par Tourisme Montréal dans le cadre du plan de développement durable de l'industrie touristique, mais aussi grâce à ses pratiques internes de gestion. De plus, la Ville a été certifiée par l'organisme iCompli Sustainability, selon la norme ASTM-APEX (Accepted Practices Exchange), une attestation qui confirme que Montréal est une destination de choix pour la tenue d'événements écoresponsables.

« Avec son plan de développement durable entamé depuis les dernières années, Tourisme Montréal s'efforce de rallier l'industrie pour mettre en oeuvre de bonnes pratiques environnementales dans les opérations des entreprises touristiques montréalaises. Je suis convaincu que Montréal fera partie des meilleures destinations touristiques urbaines reconnues par ses bonnes pratiques durables au Canada », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Forte de la mobilisation des citoyens et de son expertise interne, la Ville de Montréal a mis en place au fil des ans une foule d'initiatives visant à protéger et à accroître les milieux naturels et la biodiversité, à préserver le patrimoine arboricole et à aménager des parcs et des places publiques de qualité. Parmi ces initiatives, notons le Programme de gestion des écosystèmes dans les grands parcs, la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, ainsi que les Plan Montréal durable 2016-2020, Plan de l'eau et Plan de gestion de la forêt urbaine.

La date du 22 mai a été décrétée Journée internationale de la diversité biologique par l'Assemblée générale des Nations unies en vue d'encourager la compréhension des enjeux liés à la biodiversité et d'accroître la sensibilisation sur le sujet.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 22 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :