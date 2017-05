/R E P R I S E -- Normes ISO - Québec accueille un comité de travail international sur la gouvernance des organisations/







QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Québec sera bientôt le théâtre d'innovation en matière de saine gouvernance des organisations. Indépendance des administrateurs, intégrité, transparence et équité dans la gouvernance des organisations seront au menu du 22 au 26 mai prochain, au Centre des congrès de Québec. Soixante-dix experts en provenance de 34 pays entameront les négociations internationales pour élaborer une nouvelle norme ISO sur la gouvernance organisationnelle.

La norme ISO/TC 309, Gouvernance des organisations, certifiera qu'une entreprise et ses dirigeants respectent les principes clés d'une saine gouvernance. Cette norme touchera, entre autres, les aspects relatifs à la direction, au contrôle et à la responsabilisation. En s'inspirant des meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance, elle offrira aux organisations un système de règles efficaces assurant leur développement et leur pérennité.

M. Christian Levesque, président de LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques, a été désigné par le Conseil canadien des normes pour présider le comité canadien ainsi que comme chef de délégation. Il a auparavant occupé les mêmes fonctions pour l'élaboration de la norme ISO 37001 : 2016, Systèmes de management anticorruption. Plusieurs autres membres du comité de travail ISO/TC 309 ont d'ailleurs contribué à l'écriture de la norme ISO 37001.

« La réputation et la crédibilité de grandes organisations publiques et privées ont été profondément ébranlées au cours des dernières années. Continuellement, l'actualité nous fait état de situations qui minent la confiance du public envers les organisations. La gouvernance est devenue un enjeu mondial et la future norme permettra aux entreprises d'être plus efficaces dans l'intégration de meilleures pratiques et de demeurer compétitives. Je suis, par ailleurs, très fier que le comité ait choisi la ville de Québec pour débuter nos travaux », a déclaré M. Levesque.

ISO/TC 309 constituera également la norme parapluie qui chapeautera d'autres normes liées à la gouvernance, dont ISO 37001. Les travaux de négociation et d'écriture s'échelonneront sur cinq ans.

À propos de l'ISO et de la norme 37001

L'ISO est une organisation internationale non gouvernementale et indépendante. Elle constitue un réseau mondial d'organismes nationaux de normalisation. La norme ISO 37001 : 2016, Systèmes de management anticorruption, définit une série de mesures pour aider les organisations publiques et privées à prévenir, détecter et traiter les problèmes de corruption.

À propos de LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques

Fondée en 2013, LEVESQUE Stratégies est une firme offrant des services de relations gouvernementales et publiques, de gestion de crises ainsi que de gouvernance et d'éthique en entreprise. Basée à Québec, Montréal et Sept-Îles, LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques accompagne les organisations dans l'obtention de la certification ISO 37001.

Pour plus d'information sur ISO/TC 309, visitez le www.iso.org/fr/committee/6266703.html.

