Le STIHL TIMBERSPORTS® Champions Trophy 2017 à Hambourg : l'Australien Brad De Losa remporte la compétition la plus rude au monde de bûcheronnage sportif







HAMBOURG, Allemagne, May 22, 2017 /PRNewswire/ --

L'Australien Brad De Losa a remporté le STIHL TIMBERSPORTS® Champions Trophy à Hambourg samedi soir. Après avoir remporté le trophée en 2014 et 2015, le sportif océanien a réalisé le coup du chapeau en obtenant ce troisième titre de champion devant plus de 1 200 spectateurs dans le Cruise Center Altona de Hambourg, dont les places furent vendues à guichets fermés. Le Canadien Stirling Hart a dû se contenter de la seconde place après une finale palpitante contre De Losa. Le Tchèque Martin Komárek, figurant à la troisième place, a été le meilleur concurrent européen. Les places restantes ont été remportées par les athlètes de classe mondiale de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de Suisse, d'Allemagne et de France.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514381/STIHLTIMBERSPORTS_ChampionsTrophy_BradDeLosa_SingleBuck.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514382/STIHLTIMBERSPORTS_ChampionsTrophy_BradDeLosa_StandingBlock.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514383/STIHLTIMBERSPORTS_ChampionsTrophy_BradDeLosa.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514384/STIHLTIMBERSPORTSRookieWorldChampionship_Winner.jpg )

Devant la foule en délire du Cruise Center Altona de Hambourg, c'est l'Australien de 39 ans Brad De Losa qui s'est emparé de la première place lors du Champions Trophy de la STIHL TIMBERSPORTS® Series. Après une série de duels intenses, le sportif océanien a rencontré le Canadien Stirling Hart en finale. En un temps éclair de 1 minute, 2 secondes et 23 centièmes, il est parvenu à couper et scier quatre blocs de bois, finissant à peine 48 centièmes de seconde avant son adversaire. C'est le Tchèque Martin Komárek qui a complété le podium en terminant troisième.

Un bûcheronnage sportif de classe mondiale

« C'est un grand honneur pour moi de remporter le Champions Trophy ; cette compétition est incroyablement difficile. Je me suis beaucoup entraîné avant l'événement, cela me fait donc vraiment plaisir de voir que tout ce dur travail a payé. Les autres concurrents ont été vraiment bons aujourd'hui et je suis très heureux d'avoir pu gagner une nouvelle fois cette année. Stirling m'a poussé jusqu'en finale », commente Brad De Losa. Le niveau phénoménal de la compétition du Champions Trophy à Hambourg a été tel que le Champion du monde en titre, le Néozélandais Jason Wynyard, a été forcé de se contenter de la quatrième place.

Des athlètes de première classe et des épreuves à base de scie et de hache

« Au bout du compte, ce sont quelques minuscules erreurs résultant de l'intensité des efforts physiques requis qui m'ont coûté la victoire. Je suis néanmoins très satisfait du résultat », a déclaré Stirling Hart après avoir obtenu la seconde place. L'Américain Matt Cogar a terminé cinquième. Martin Komárek est le concurrent européen le mieux classé, devant le champion suisse Christophe Geissler figurant à la sixième place, le favori allemand Dirk Braun à la septième place et le Français Roger Gehin à la huitième place.

Le Champions Trophy : des duels palpitants en tête-à-tête et des nerfs d'acier

Le format Champions Trophy demande aux athlètes d'associer endurance, force et précision. Les concurrents doivent compléter quatre disciplines à la scie et à la hache de la STIHL TIMBERSPORTS® Series l'une après l'autre, le gagnant de chaque duel accédant au tour suivant.

Le nouveau champion du monde junior des STIHL TIMBERSPORTS® nous vient de Suède

Avant le Champions Trophy, ce fut au tour des meilleurs juniors en bûcheronnage sportif au monde de monter sur les devants de la scène de Hambourg pour les STIHL TIMBERSPORTS® Rookie World Championships. C'est le Suédois Ferry Svan qui a remporté la médaille d'or, devançant ainsi l'Australien Blake Marsh et le Canadien George Williams. Des athlètes des États-Unis, de Grande Bretagne, d'Allemagne, de Suisse et de France étaient également de la partie.

Contact auprès de la presse

Christopher Borghorst

STIHL TIMBERSPORTS® SERIES

Presse internationale

Tél. : +49(0)201/84-224-45

Mobile : +49(0)152/57-90-89-56

E-mail : Christopher.Borghorst@tas-agentur.de

Internet http://www.stihl-timbersports.com



Communiqué envoyé le 22 mai 2017 à 07:18 et diffusé par :