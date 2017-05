University of Dundee et Corbin Thérapeutique annoncent une collaboration pour la découverte de nouveaux inhibiteurs d'USP15







DUNDEE, Écosse et MONTRÉAL, le 22 mai 2017 /CNW Telbec/ - University of Dundee, son unité Drug Discovery Unit ("DDU"), et Corbin Thérapeutique ("Corbin") sont ravis d'annoncer leur accord de collaboration afin de cribler et d'identifier de petites molécules capables d'inhiber efficacement une protéase spécifique à l'ubiquitine, hautement conservée, USP15.

Corbin se concentre sur une nouvelle approche thérapeutique pour traiter diverses maladies inflammatoires par l'inhibition de l'USP15. Cette protéase est centrale dans la pathologie neuro-inflammatoire et son inhibition pourrait être la principale prévention et le traitement des maladies inflammatoires, telles que la sclérose en plaques [Nature Immunology (2017) 18:54-63].

Au fil des années, DDU a su développer son expertise dans la découverte de médicaments utilisant un modèle collaboratif unique, qui maximise la translation de la recherche en sciences de la vie en applications thérapeutiques. Le DDU travaille avec des partenaires dans une grande variété de disciplines, y compris le criblage à haut débit, le DMPK, la chimie médicinale, la bio-informatique et le design de molécules via informatique.

Le Dr Maxime Ranger, Président et Chef de la direction de Corbin, rapporte : « Nous sommes très heureux de faire notre alliance avec DDU, englobant nos expertises très complémentaires pour la validation de cette nouvelle cible et y déployer les efforts nécessaires à identifier d'inhibiteurs potentiels de l'USP15 ». A son tour, le Professeur Paul Wyatt, Chef de DDU, ajoute : « Le DDU s'engage à travailler en collaboration avec des partenaires, tels que Corbin, pour développer de nouveaux médicaments pour des cibles nouvellement identifiées visant à traiter des maladies négligées. Nous sommes impatients de développer ce partenariat avec Corbin dans l'univers passionnant des protéases spécifiques à l'ubiquitine ».

À propos de Corbin Thérapeutique

Corbin Thérapeutique (www.corbinthera.com) est une société de biotechnologie basée à Montréal, utilisant une plateforme de découverte de médicaments pour identifier de nouveaux inhibiteurs de l'enzyme USP15 et mettre au point de nouvelles thérapies contre des maladies inflammatoires, incluant la sclérose multiple. Cette plateforme comprend plusieurs outils de criblage, tant in-vitro qu'in-vivo, pour cribler efficacement des librairies de molécules et confirmer des médicament-candidats.

À propos de DDU

Le Drug Discovery Unit (DDU) (www.drugdiscovery.dundee.ac.uk) est centre d'opération pour la découverte de médicaments, entièrement intégrée, au sein d'un environnement de recherche de sciences de la vie de classe mondiale. Son mandat consiste à s'attaquer à la fois aux maladies négligées (trypanosomiase, leishmaniose et paludisme) et à la validation de petites molécules au stade précoce suite à la découverte de nouvelles cibles et mécanismes dans une gamme de domaines thérapeutiques potentiels. Les objectifs du projet sont dépendants de la zone thérapeutique, mais vont des prospects de qualité démontrant la preuve du modèle de la maladie, jusqu'aux candidats précliniques.

