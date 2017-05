Seclore étend le rôle du directeur du Channel afin d'inclure l'Arabie Saoudite et la région Afrique







Seclore Technologies FZ LLCZ, fournisseur leader de solutions de gestion des droits numériques d'entreprise (EDRM / GDN), a annoncé l'expansion du rôle du directeur régional du Channel afin de renforcer sa stratégie clé-en-main.

Seclore élargit sa présence dans les pays du CCG et ses opérations régionales en réponse à une demande croissante pour ses solutions primées. Le rôle de Rohit Oberoi en tant que directeur régional du Channel pour l'Inde et le Moyen-Orient a désormais été élargi afin d'inclure des pays clés que représentent l'Arabie saoudite et l'Afrique. Le but est de développer les marchés de la société grâce à l'appui d'une nouvelle équipe basée dans le bureau régional de Seclore à Dubaï. Rohit était auparavant directeur des ventes du Channel de Seclore en Inde et pour le reste du Moyen-Orient.

Amit Malhotra, vice-président des ventes pour l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Seclore a fait ce commentaire : « Développer les canaux fait partie intégrante de notre stratégie pour l'Inde, l'Arabie saoudite, le reste du Moyen-Orient et la région Afrique ; le directeur du Channel joue ainsi un rôle clé dans la conduite de nos plans d'expansion pour la région à mesure que se poursuivent nos investissements pour la croissance depuis notre nouvelle base régionale à Dubaï. »

À propos de Seclore :

La solution de Seclore pour la gestion des droits numériques d'entreprise permet aux organisations de contrôler l'utilisation des fichiers partout où elles se déplacent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de ces organisations. Mettant en vedette des dizaines de connecteurs standard pour applications majeures d'entreprise (EFSS, DLP, ECM, PGI et courrier électronique), Seclore automatise la protection des documents à mesure qu'ils sont téléchargés, découverts et partagés pour en accélérer l'adoption.

Seclore a été récemment reconnue par Frost and Sullivan qui lui a décerné un prix d'excellence pour sa croissance, par Deloitte comme l'une des « 50 sociétés spécialisées dans la technologie réalisant les croissances les plus rapides » et par Gartner comme « Cool Vendor » (Vendeur branché) grâce à ses innovations dans le domaine de l'accès sur navigateur à des documents protégés. Chaque jour, plus de 6 millions d'utilisateurs sur plus de 1000 entreprises dans 29 pays utilisent Seclore pour concrétiser la sécurité de leurs données, leur gouvernance et leurs objectifs de conformité. Pour en apprendre davantage sur Seclore et les dernières données sur la sécurité, visitez-nous sur http://www.seclore.com.

