Thuraya lance un hotspot bimode connecté via satellite et LTE

DUBAÏ, ÉAU, May 22, 2017

« Thuraya WE » - Connecter tout le monde, partout

Thuraya Telecommunications Company a annoncé aujourd'hui le lancement du hotspot portable via LTE et satellite Thuraya WE, visant à répondre à la demande mondiale croissante de connectivité des données sans fil. Développé en collaboration avec Beam Communications, Thuraya WE comble le fossé entre les services à large bande GSM et via satellite. Il s'agit du premier hotspot bimode au monde permettant aux utilisateurs de rester en contact avec leurs amis et leurs proches, indépendamment de l'endroit où ils se trouvent.

Le terminal facilite une itinérance transparente pour les consommateurs, des services via satellite aux services LTE terrestres ou vice versa, soit par l'intermédiaire d'une carte SIM Thuraya soit avec une carte SIM GSM standard de n'importe lequel des 395 partenaires d'itinérance GSM de Thuraya à l'échelle mondiale, permettant aux utilisateurs d'adopter l'option la plus adaptée disponible.

Pesant seulement un kilogramme, Thuraya WE est compact, léger et portable, et offre une connectivité voix et données en déplacement. Il transforme n'importe quelle zone en un hotspot Wi-Fi, permettant la connexion de jusqu'à 10 appareils intelligents dans un rayon de 100 pieds (environ 30 mètres) ou plus.

« Thuraya WE renforce notre engagement à proposer des produits innovants. Il est le tout premier appareil créant un hotport Wi-Fi LTE à offrir une convergence harmonieuse entre les services à large bande via GSM et satellite. Conçu pour être facile d'utilisation, Thuraya WE répond aux besoins des utilisateurs dans une multitude de secteurs en leur permettant de bénéficier d'un accès ininterrompu à des services voix et données sur le réseau de Thuraya lorsqu'ils sont à l'extérieur de la couverture terrestre », a déclaré Ahmed Al Shamsi, président-directeur général par intérim de Thuraya.

Thuraya WE est fourni avec une interface facile d'utilisation accessible soit via Internet, soit par l'intermédiaire d'une application mobile compatible avec les appareils iOS et Android. Cette interface simple et conviviale permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux paramètres de l'appareil, de sélectionner et de basculer entre les réseaux, de localiser le satellite et de connaître la force du signal, l'état de la connexion, l'état de la batterie, les alertes du systèmes et les rapports d'utilisation des données.

Michael Capocchi, directeur général de Beam Communications, a commenté : « Nous sommes fiers d'avoir été en mesure de concevoir et fabriquer ce produit pour Thuraya. WE est un produit pionnier, proposant le seul hotspot sur le marché à fournir des capacités bimode de connexion via satellite et LTE. Il transforme n'importe quel smartphone ou tablette en une appareil satellite mobile en permettant à l'utilisateur d'accéder à Internet par satellite à des vitesses pouvant atteindre jusqu'à 384 ko/s, tout en lui assurant une connexion ininterrompue même lorsque son service GSM est indisponible. »

