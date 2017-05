Saint-Gobain se Developpe Dans les Plastiques de Performance en Allemagne







Saint-Gobain a signé un accord en vue d'acquérir 100% du capital de la société allemande Biolink, fabricant de rubans adhésifs de spécialité. Fondée en 1997 et basée à Waakirchen, à 45 km de Munich, cette entreprise développe et produit des rubans adhésifs écoresponsables, sans solvant et à base de résine acrylique pour différentes applications dans l'aéronautique, l'automobile et autres marchés industriels, essentiellement en Europe. Biolink possède des capacités uniques dans le développement de solutions adhésives en coopération étroite avec ses clients et partenaires.

Après l'acquisition de H-Old en Italie fin 2016, celle de Biolink accélère la croissance de l'activité de plastiques de haute performance de Saint-Gobain sur le marché des adhésifs en forte progression.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

39,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016

Présent dans 68 pays

Plus de 170 000 collaborateurs

