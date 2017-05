PokerStars va organiser la plus grande journée dans l'histoire du poker en ligne avec 28 millions USD de prix garantis







Premier prix garanti de 1 million USD dans deux évènements

PokerStars, une marque Amaya, Inc (Nasdaq : AYA ; TSX : AYA), héberge ce qui promet d'être la plus grande journée dans l'histoire des tournois de poker en ligne avec 1275 tournois et une cagnotte totale garantie de plus de 28 millions USD qui en feront une journée incontournable pour les fans du poker du monde entier.

Cette journée, qui crée un précédent, est prévue pour le dimanche 21 mai, coïncidant avec l'évènement SCOOP (PokerStars Spring Championship of Online Poker) principal. Au moins deux joueurs deviendront des millionnaires dans le cadre de deux tournois avec un premier prix garanti d'au moins 1 million USD.

« C'est pour nous et pour nos joueurs une journée vraiment spéciale qui restera comme un moment record dans les annales du poker en ligne », a déclaré Severin Rasset, directeur des innovations et des opérations de poker chez PokerStars. « Les énormes cagnottes proposées confirment notre position de leader et, dimanche prochain, quand les joueurs rivaliseront pour 28 millions de dollars, nous fourniront aussi des millions de moments gagnants. »

Points saillants du programme de dimanche :

Évènement SCOOP principal, 21 mai 14 h 00, heure de l'Est

Évènement SCOOP 01 Phase 2, 21 mai 12 h 30, heure de l'Est

SCOOP a déjà attribué 59 millions USD à la série jusqu'ici. Le plus grand gagnant SCOOP 2017 à ce jour est « BIack88 » qui a gagné 702 658.75 USD dans l'Évènement 15-H, le NLHE à hautes mises 8 max., tandis que « fityfmi » a récolté 141 972.57 USD avec un buy-in de 215 USD dans l'édition à faibles enjeux de l'Évènement 15.

À propos de PokerStars

PokerStars exploite les sites de poker les plus populaires du monde au service de la communauté mondiale du poker. Depuis son lancement en 2001, PokerStars est devenu le premier choix des joueurs du monde entier, avec plus de tournois que partout ailleurs et la meilleure sécurité en ligne. Plus de 165 milliards de mains de poker ont été jouées sur PokerStars, plus que sur n'importe quel autre site.

PokerStars est la marque phare de Rational Group, qui appartient à Amaya Inc. (Nasdaq : AYA; TSX: AYA) et possède des marques de jeux et des entreprises et marques apparentées, parmi lesquelles PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, StarsDraft, et le PokerStars Championship, le PokerStars Festival et les marques de tournoi de poker en direct PokerStars MEGASTACK (incorporant le Tournoi de poker européen, la PokerStars Caribbean Adventure, le Tournoi de poker latino-américain et le Tournoi de poker d'Asie-Pacifique). PokerStars, la marque de jeu en ligne la plus concédée sous licence au monde, détient des licences ou des approbations opérationnelles connexes dans 17 juridictions. PokerStars.com et PokerStars.eu exercent leurs activités à l'échelle mondiale sous des licences des gouvernements de l'Île de Man et de Malte, respectivement.

Jouez de manière responsable ! Pour plus d'informations sur les jeux responsables, veuillez visiter notre site Web à l'adresse http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/

