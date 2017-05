Bombardier et Rockwell Collins présentent la mise à niveau avionique intégrée Pro Line Fusion(MD) pour l'avion Challenger 604







GENÈVE, SUISSE--(Marketwired - 22 mai 2017) - Bombardier Avions d'affaires et Rockwell Collins ont annoncé aujourd'hui une nouvelle mise à niveau avionique intégrée Pro Line FusionMD pour l'avion Challenger 604. Seule solution exhaustive à se conformer aux exigences de la réglementation du transport aérien tout en modernisant l'expérience de pilotage, la mise à niveau Pro Line FusionMD sera disponible par l'intermédiaire du vaste réseau de centres de services hautement qualifiés de Bombardier.

« L'avion Challenger 604 est un appareil long-courrier réputé et cette mise à niveau permettra aux clients de profiter de la plus récente technologie et de continuer à voler longtemps dans le futur », a déclaré Craig Olson, vice-président et directeur général des Systèmes pour l'aviation d'affaires et l'aviation régionale de Rockwell Collins. « Ce sera la troisième plateforme d'avions à proposer l'option de mise à niveau après-vente Pro Line FusionMD, dans nos efforts permanents de fournir aux propriétaires un moyen de maintenir leurs avions compatibles avec la technologie moderne, d'assurer la conscience situationnelle améliorée des pilotes et la conformité aux exigences de la réglementation du transport aérien. »

Bombardier soutient et endosse le développement de cette offre de service par Rockwell Collins. L'ajout de la mise à niveau avionique intégrée Pro Line FusionMD à l'avion Challenger 604 améliorera l'expérience de pilotage en procurant les plus récentes fonctionnalités avioniques tout en accroissant la valeur des avions.

« Nous sommes convaincus que la nouvelle mise à niveau avionique intégrée Pro Line FusionMD pour les avions Challenger 604 assurera aux propriétaires la technologie de pointe et la valeur ajoutée qu'ils attendent de Bombardier », a indiqué Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général, Expérience client, Bombardier Avions d'affaires. « Nous accroissons nos offres de service après-vente et c'est un exemple supplémentaire de la façon dont nous nous concentrons sur la valeur ajoutée aux avions de nos clients. Nos centres de services sont bien équipés pour veiller à ce que tous les clients trouvent l'option de modernisation en rattrapage pour se conformer aux exigences de la réglementation du transport aérien, améliorer la technologie de bord et ajouter de la valeur à leurs avions. »

La mise à niveau Pro Line FusionMD remplacera les affichages à écran cathodique installés en usine par trois grands écrans de 14,1 po, offrant un graphisme évolué, des fenêtres configurables et une interface à écran tactile.

Cette mise à niveau apportera une série d'avantages entièrement nouveaux à l'avion Challenger 604, dont les suivants :

Équipement de base nécessaire pour pilotage dans l'espace aérien modernisé, telles la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) et la performance d'alignement de piste avec guidage vertical (LPV), et capacités FANS et Link 2000 en option

Système de vision synthétique standard, planification de vol avec vison à l'extérieur de l'avion et cartes de navigation électroniques géoréférencées

Mises à jour de base de données faciles et rapides

Pour assurer la conformité avec les exigences de la réglementation du transport aérien et pour profiter pleinement de cette occasion, les propriétaires peuvent communiquer avec Bombardier pour commencer à planifier la mise à niveau, qui devrait être homologuée d'ici l'automne 2018.

Avec une flotte qui continue de croître, Bombardier Avions d'affaires continue également d'accroître son réseau de centres de services primés avec des camions supplémentaires de l'équipe de Réponse à la clientèle aux États-Unis et de nouvelles installations à Tianjin, en Chine et à Biggin Hill, près de Londres. Le réseau dispose de l'équipement nécessaire au soutien des avions d'affaires Learjet, Challenger et Global et est relié au Centre de réponse à la clientèle de Bombardier Avions d'affaires ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et à son équipe de soutien à la clientèle de calibre mondial.

Les clients européens profitent des capacités complètes et de la flexibilité du réseau des centres de services, ainsi que de ses stocks de pièces et du soutien technique sur place. Ils peuvent également optimiser les interventions de maintenance par l'exécution de travaux supplémentaires pendant la période d'arrêt, comme la peinture, l'installation de connectivité Internet en vol, les améliorations avioniques ou le réaménagement intérieur.

À propos de Rockwell Collins

Rockwell Collins (NYSE: COL) est l'un des leaders mondiaux de solutions aéronautiques de haute intégrité pour l'aviation commerciale et la défense. Chaque jour, nous assurons aux pilotes une navigation sûre et fiable jusqu'aux quatre coins du monde ; nous gardons les combattants connectés et informés sur le champ de bataille ; nous transmettons des millions de messages aux compagnies aériennes et aux aéroports ; et nous offrons confort et connectivité aux passagers durant leur voyage. Experts dans les domaines de l'avionique, de l'électronique et des intérieurs de cabine, des systèmes de gestion de l'information, des communications, des systèmes de formation et de simulation, nous offrons une gamme complète de produits et de services pour changer le futur de nos clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.rockwellcollins.com.

Suivez-nous sur Twitter : @RockwellCollins

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d'affaires.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

(i) FANS et ADS-B Out

Bombardier, Challenger et Challenger 604 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Communiqué envoyé le 22 mai 2017 à 04:33 et diffusé par :