Les solutions améliorées de Siteimprove apportent une certitude dans le paysage numérique dynamique







La nouvelle plateforme de veille stratégique aide les organisations de toute taille à augmenter leur présence numérique

COPENHAGUE, Danemark, le 22 mai 2017 /PRNewswire/ -- Siteimprove, une société mondiale de logiciels à la demande (software-as-a-service - SaaS) qui fournit du contenu et des perspectives analytiques pour aider les organisations à transformer leur présence numérique, a élargi son produit et ses services pour permettre aux organisations de toute taille d'agir avec certitude digitale.

«?Sans une visibilité complète de votre contenu et analytique, les erreurs passent inaperçues et l'expérience utilisateur en pâtit?» a déclaré Morten Ebbeson, fondateur et PDG de Siteimprove. «?Les erreurs et une conception insuffisante ont un coût pour les organisations en matière de crédibilité, d'intégrité de la marque et financièrement. Siteimprove aide les organisations à adopter des mesures informées efficaces pour la certitude digitale.?»

Des enjeux forts, des solutions innovantes

Selon l'Université de Surrey, 75 pour cent des personnes développent une perception de la marque en fonction de leur expérience numérique, alors qu'Econsultancy a montré que 88 pour cent abandonnent pour toujours un site à la suite d'une visite frustrante. Les sociétés qui vont de l'avant continuent à prendre des mesures pour avoir la certitude que leur présence numérique satisfait ou dépasse leurs autres canaux en contact avec la clientèle.

Depuis 2003, Siteimprove aide les clients à rigoureusement gérer leur présence numérique avec des solutions innovantes et automatisées qui sont devenues de plus en plus importantes parmi les attentes et exigences croissantes des sites Web. La plateforme Siteimprove Intelligence Platform est dotée d'outils complets qui garantissent l'accessibilité, la lisibilité et la qualité globale du contenu et des liens, ainsi que d'analytique en temps réel qui permet aux clients de rapidement effectuer des améliorations significatives.

Le tout est animé par une équipe «?Customer Xperience?» dédiée à présent complétée par de nouveaux tutoriels interactifs, des formations personnalisées et des services consultatifs experts. Ces ressources aident les organisations à saisir chaque opportunité au sein de la plateforme.

Dorénavant, Siteimprove étend la disponibilité de ses offres de produits pour aider un vaste éventail d'organisations à atteindre une expérience numérique crédible et cohérente. Son nouveau produit personnalisable Essential offre des services d'analytique et de gestion du contenu à un coût abordable, allant de cartes comportementales conviviales et pertinentes à la mise en évidence, en une page, des erreurs d'accessibilité.

Un essai gratuit permet aux clients potentiels de se plonger plus en profondeur dans la plateforme et de voir les progrès qu'ils peuvent accomplir. Veuillez visiter www.siteimprove.com pour en savoir plus.

À propos de Siteimprove

Siteimprove transforme la façon dont les organisations gèrent et offrent leur présence numérique. Avec la plateforme de veille stratégique de Siteimprove (Siteimprove Intelligence Platform), vous obtenez une visibilité totale et une perspective approfondie sur ce qui compte, permettant à votre équipe et vous-même de dépasser le statu quo avec certitude chaque jour. Avec une base de clients mondiale de plus de 5000 clients, Siteimprove est au service de dizaines de marchés depuis ses bureaux situés à Amsterdam, Berlin, Copenhagen, Londres, Minneapolis, Oslo, Sydney, Toronto et Vienne. Pour en savoir plus, veuillez visiter siteimprove.com.

