IBA Group remporte le concours de RSE et de durabilité

Le 17 mai, Sustainable Business, une publication importante dans le domaine de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE ou CSR en anglais) et du développement durable dans la CEI (Communauté des États indépendants), a annoncé les résultats du concours BestinCSR pour l'année 2016. IBA Group - http://www.ibagroupit.com - et le projet intitulé Promotion de l'informatique en Biélorussie auprès des personnes handicapées a été sélectionné comme le vainqueur dans la catégorie du Meilleur cas en Biélorussie.

Mis en oeuvre par l'IBA Institute, un membre de l'IBA Group, le projet Promotion de l'informatique en Biélorussie auprès des personnes handicapées a été la première initiative de formation informatique pour les personnes handicapées en Biélorussie.

Un groupe de 120 personnes handicapées a été formé en administration des systèmes, dont 89 à distance. Après le cours, IBA Group a organisé un concours national en administration des systèmes pour les personnes handicapées auprès de 45 diplômés du cours qui ont rejoint le concours, et dix se sont qualifiés pour la finale. Après la fin du projet, d'anciens étudiants se sont portés bénévoles pour transférer leurs compétences à leurs homologues, et six diplômés, dont le gagnant du concours, se sont vus offrir des emplois dans l'informatique.

Selon les organisateurs du BestinCSR, le concours a généré plus de 50 00 visites et près de 10 000 votes uniques pendant ses deux ans d'existence. Les vainqueurs ont été sélectionnés en fonction du vote en ligne des visiteurs de la publication.

Vladimir Dyubkov, président des études de l'IBA Institute, a déclaré : « Le projet Promotion de l'informatique en Biélorussie auprès des personnes handicapées m'a permis de me réunir avec des personnes très courageuses et déterminées, et m'a aussi inspiré pour démarrer de nouveaux projets. Au mois de mars de cette année, l'IBA Institute a lancé le projet Donner aux personnes handicapées des moyens de formation et professionnels pour les aider à trouver un emploi et à être indépendant économiquement. Récemment, l'IBA Institute a fêté ses 15 ans. Depuis notre création, plus de 15 000 étudiants ont reçu une formation à l'IBA Institute et nous continuons à faire tout notre possible pour élever le niveau professionnel de nos étudiants. »

Précédemment, le projet Promotion de l'informatique en Biélorussie auprès des personnes handicapées a remporté le prix des services partagés et de l'externalisation de la CEE (Communauté économique eurasiatique) 2017 dans la catégorie de la meilleure initiative RSE de l'année et le prix GSA 2016, dans la catégorie responsabilité sociétale des entreprises, organisé par la Global Sourcing Association.

Vous pouvez consulter la liste des gagnants sur http://csrjournal.com/24701-obyavleny-pobediteli-konkursa-bestincsr-2016.html

