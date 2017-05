Bombardier lance l'Internet haute vitesse à bande Ka à bord de l'avion Challenger 650, améliorant le vol en douceur des passagers







GENÈVE, SUISSE--(Marketwired - 22 mai 2017) - Bombardier a annoncé aujourd'hui qu'elle a commencé à offrir sa technologie à bande Ka à bord des nouveaux avions d'affaires Challenger 650. Le système Internet haute vitesse à bande Ka, la connectivité sans fil en vol la plus rapide de l'industrie avec couverture mondiale*, est également offert en rattrapage pour les avions Challenger 604, Challenger 605 et Challenger 650 en service.

Le système haute vitesse à bande Ka permet aux passagers de naviguer sur Internet, de diffuser des médias en ligne et de tenir une vidéoconférence aussi rapidement et facilement que s'ils étaient au travail ou à la maison. Bombardier a été le premier fabricant à introduire la technologie à bande Ka dans l'aviation d'affaires à bord de ses avions Global, avec les premières livraisons à compter de septembre 2016.

« L'accès Internet haute vitesse est une priorité pour nos clients des avions d'affaires et Bombardier continue de rester en tête de l'industrie en optimisant l'expérience en vol par le lancement de la bande Ka à bord des avions Challenger 650 », a déclaré Brad Nolen, vice-président du Marketing et des Communications de Bombardier Avions d'affaires. « Le biréacteur Challenger 650 honore sa promesse d'offrir une expérience cabine exceptionnelle et le meilleur confort de sa catégorie par une esthétique raffinée et une technologie évoluée. Avec une cabine redessinée, de nouveaux fauteuils et les plus récentes solutions en fait de divertissement et de productivité, l'avion d'affaires Challenger 650 est le choix supérieur de son segment. »

Une installation en rattrapage est également offerte dans le grand réseau de services de Bombardier. Les centres de services de Bombardier permettent aux exploitants d'optimiser le temps d'arrêt de leurs avions en combinant l'installation de la technologie à bande Ka avec une visite de maintenance périodique et d'autres mises à niveau importantes, comme le système de surveillance « ADS-B Out ».

« Bombardier est le premier fabricant à offrir la connectivité sans fil à bande Ka, la plus rapide et la plus fiable dans la catégorie des avions intermédiaires comme dans la catégorie des avions à large fuselage. Nous établissons une nouvelle norme d'expérience client en proposant cette technologie pour notre flotte en service de même que pour nos avions neufs », a affirmé Jean-Christophe Gallagher, vice-président de l'Expérience client de Bombardier Avions d'affaires.

« En tant qu'avionneur, Bombardier est le mieux placé pour ajouter de la valeur durant tout le cycle de vie des avions. Notre réseau mondial de centres de services est prêt à installer la technologie à bande Ka en rattrapage sur les biréacteurs d'affaires de la série Challenger 600, pour que les exploitants profitent d'une connexion Internet sans discontinuité. »

Fers de lance de nombreuses flottes d'entreprise, les avions Challenger ont établi la norme de l'aviation d'affaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de productivité depuis plus de 30 ans. Avec une base installée de plus de 1 600 avions, la flotte d'avions Challenger en service a effectué plus de 3 300 000 atterrissages et accumulé plus de 5 700 000 heures de vol.

Bombardier Avions d'affaires compte un total de neuf centres de services et de 17 unités mobiles de l'équipe de Réponse à la clientèle dans le monde entier, tous équipés pour soutenir les biréacteurs d'affaires Learjet, Challenger et Global de Bombardier. Les quelque 1 000 techniciens dévoués du réseau de soutien à la clientèle de Bombardier ont exécuté environ 45 000 interventions de maintenance à ce jour et échangent des pratiques exemplaires pour fournir des services de maintenance et d'entretien qui les placent en tête de l'industrie. Les clients de Bombardier Avions d'affaires ont également accès à un large réseau de près d'une cinquantaine d'établissements de services agréés sur toute la planète.

À propos de l'avion Challenger 650

Haut de gamme du savoir-faire et de la fonctionnalité, le biréacteur Challenger 650 est conçu comme l'avion d'affaires le plus fiable. Le biréacteur Challenger 650 procure l'expérience de vol ultime grâce à une connectivité hors pair dans l'industrie, un système de son enveloppant et un système de gestion cabine qui réunit le tout, sans effort, dans la cabine la plus large de sa catégorie.

Doté du poste de pilotage Bombardier Vision et d'un système de vision synthétique (SVS) à la fine pointe de la technologie, d'une application radar météo MultiScanMC et d'un affichage tête haute en option avec son système de vision amélioré la suite avionique évoluée de l'avion procure une conscience situationnelle accrue et une charge de travail réduite pour le pilote.

Avec une véritable autonomie de 4 000 milles marins (7 408 km), le biréacteur d'affaires Challenger 650 peut relier Londres à New York et Dubaï à Genève sans escale** tout en offrant les plus faibles coûts d'exploitation directs de sa catégorie. Construit à partir de la plateforme d'avion d'affaires du segment à large fuselage la plus populaire de tous les temps et conçu pour créer un vol en douceur et une expérience inoubliable, l'avion Challenger 650 est le premier choix des services d'opérations aériennes avertis.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site bombardier.com ou nous suivre sur Twitter @Bombardier.

* Couverture excluant les pôles Nord et Sud.

** Dans certaines conditions d'exploitation.

Bombardier, Bombardier Vision, Challenger, Challenger 604, Challenger 605, Challenger 650 et Global sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

MultiScanMC est une marque déposée de Rockwell Collins.

