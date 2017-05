Socialbakers apparaît dans FT 1000 parmi les entreprises qui se développent le plus vite en Europe







La plateforme leader pour l'analyse des réseaux sociaux est mentionnée dans la liste inaugurale, ce qui prouve sa croissance internationale continue.

Socialbakers, la plateforme leader mondial dans la gestion des médias sociaux, a été reconnue dans la dernière liste FT 1000 parmi les 1000 entreprises européennes à la croissance la plus rapide, et c'est la seule société du secteur des réseaux sociaux de la liste. Publiée par le Financial Times en partenariat avec Statista, cette liste identifie les entreprises européennes aux plus fortes croissances de chiffres d'affaires depuis 2012.

Dans l'environnement concurrentiel actuel, Socialbakers est devenu le partenaire incontournable dans l'analyse des réseaux sociaux pour la moitié des entreprises de Global Fortune 500, mais aussi pour d'entreprises et de PME. Socialbakers aide ces marques à s'assurer que leurs investissements dans les réseaux sociaux permettaient de donner des résultats tangibles.

Fondée en 2008 et basée à Prague, la société Socialbakers est opérationnelle sur les cinq continents et son utilisation est possible dans une centaine de pays. Démontrant sa croissance continue, l'entreprise embauche actuellement pour une trentaine de postes dans le monde entier dans les secteurs de la vente, du marketing, du développement de produit et de l'ingénierie.

Le dr John Malatesta, directeur marketing et vice-président exécutif de Socialbakers, a commenté : « Nous sommes ravis d'être inclus dans la liste FT des entreprises à la plus forte croissance en Europe ; c'est la reconnaissance pour le travail de notre société qui se consacre non seulement à sa croissance, mais aussi à celle de ses clients. En tant que plateforme de gestion de médias sociaux leader dans le monde, nous nous engageons à développer les meilleurs produits pour aider les professionnels du marketing à comprendre et améliorer leurs performances dans les médias sociaux. »

À PROPOS DE SOCIALBAKERS

Socialbakers est le partenaire de confiance pour la gestion des médias sociaux pour des milliers d'entreprises, notamment plus de 100 entreprises de la liste 2015 de Fortune Global 500. En tirant profit du plus grand ensemble de données de réseaux sociaux du secteur, la suite de solutions de Socialbakers aide les marques, petites et grandes, à s'assurer que leurs investissements dans les médiaux sociaux permettent de donner des résultats tangibles. Avec plus de 2 500 clients dans 100 pays, Socialbakers est l'un des leaders du secteur de la gestion des médias sociaux et suit 10 millions de profils sociaux dans toutes les principales plateformes sociales y compris Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Google+ et VK.com. Socialbakers est partenaire marketing de Facebook depuis 2011. Pour en savoir plus, consulter http://www.socialbakers.com.

