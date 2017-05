Student.com révèle les villes les plus chères et les plus abordables au monde pour les logements étudiants







New York , Boston et Londres se classent parmi les villes les plus chères au monde pour les étudiants.

Londres, Los Angeles et Sydney figurent parmi les destinations les plus populaires réservées par les utilisateurs de Student.com respectivement au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.

Student.com, le plus grand site Internet de logements étudiants au monde, a publié aujourd'hui « Cities in Focus: Global Student Accommodation Indicator », un rapport qui dévoile les villes les plus chères et les plus abordables au monde pour les logements étudiants.

Le rapport analyse les dépenses hebdomadaires de loyer des étudiants qui ont réservé un logement dans 92 villes à travers le monde l'année dernière via Student.com. En moyenne, les étudiants à New York, Boston et Londres ont dépensé le plus dans leur loyer à l'échelle mondiale, tandis que les étudiants à Auburn (Alabama), Athens (Géorgie) et Tallahassee (Floride) ont dépensé le moins. À New York, les étudiants dépensent en moyenne 431 USD par semaine, soit 98 % de plus que la moyenne mondiale. En termes de pays, la dépense hebdomadaire moyenne dans les loyers est la plus élevée en Australie, 23 % supérieure à la moyenne mondiale.

« Il est évident que les grands centres urbains à travers le monde restent considérablement attractifs pour les étudiants nationaux comme internationaux. En moyenne, les étudiants payent davantage pour vivre dans ces villes, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'options plus abordables disponibles », a déclaré Luke Nolan, fondateur et PDG de Student.com. « En Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, les villes offrant le plus grand nombre de logements spécifiquement construits pour les étudiants ont tendance à être, en moyenne, plus abordables que les villes qui n'en comptent pas assez. Parallèlement à la croissance du marché des logements spécifiquement construits pour les étudiants, nous allons continuer à voir une gamme plus diversifiée d'options adaptées à différents budgets. »

En plus des classements internationaux, le rapport inclut aussi des données nationales pour le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie. En termes de réservations totales, Londres, Los Angeles et Sydney sont les villes les plus prisées au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie respectivement.

Top 10 des villes les plus chères (à l'échelle mondiale)

Dépense hebdomadaire moyenne des loyers # Ville Pays (USD) 1 New York États-Unis 431 2 Boston États-Unis 403 3 Londres Royaume-Uni 359 4 Washington États-Unis 329 5 La Jolla États-Unis 298 6 Oxford Royaume-Uni 288 7 Sydney Australie 285 8 Cambridge Royaume-Uni 272 9 Los Angeles États-Unis 263 10 Seattle États-Unis 260

Top 10 des villes les plus abordables (à l'échelle mondiale)

Dépense hebdomadaire moyenne des loyers # Ville Pays (USD) 1 Auburn États-Unis 96 2 Athens États-Unis 104 3 Tallahassee États-Unis 106 4 Hull Royaume-Uni 111 5 Norman États-Unis 112 6 Gainesville États-Unis 114 7 Bloomington États-Unis 118 8 Columbia États-Unis 121 9 Dundee Royaume-Uni 122 10 Sunderland Royaume-Uni 123

« Nous parlons à des étudiants dans le monde entier chaque jour et nous leur conseillons toujours de démarrer leur recherche le plus tôt possible. En planifiant et en explorant le marché, les étudiants peuvent trouver des logements de qualité qui correspondent à leur budget, même dans les villes qui sont plus chères que la moyenne », a commenté M. Nolan.

Pour consulter le rapport complet, rendez-vous à l'adresse : http://www.student.com/articles/cities-in-focus

Méthodologie

Les résultats contenus dans ce rapport sont tirés d'un échantillon représentatif de plus de 8 000 étudiants internationaux qui ont réservé des logements dans 92 villes à travers le monde via Student.com entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016. Les réservations comprises dans l'échantillon étaient des locations universitaires de 40 semaines ou plus. Les prix des loyers ont été convertis en USD au moment de la réservation, en se basant sur les taux de change actuels.

À propos de Student.com

Student.com est le plus grand site Internet de logements étudiants au monde. La société vise à simplifier la réservation de logements pour les étudiants internationaux grâce à un site mondial accessible gratuitement qui donne la priorité à la sécurité et à la facilité d'utilisation. Chaque propriétaire référencé entretient une relation contractuelle avec Student.com, assurant davantage de sécurité et de tranquillité d'esprit, tandis que les étudiants ont accès à des connaissances locales de leur pays de destination, ainsi qu'à une équipe d'experts en réservations multilingues. Student.com référence des propriétés de 400 villes à travers 29 pays. L'an dernier, Student.com a pris les réservations d'étudiants dans plus de 120 pays à l'échelle mondiale. À ce jour, la société a levé 70 millions USD auprès d'investisseurs parmi lesquels VY Capital, Horizons Ventures de Li Ka-Shing, Expa, les fondateurs de Spotify Daniel Ek et Martin Lorentzon, Hugo Barra de Xiaomi et Jim Breyer de Breyer Capital.

