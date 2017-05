Greensome Finance initie le suivi d'Adomos Objectif de cours : 1,28 ?. Opinion : Achat







Le bureau d'analyse financière Greensome Finance initie la couverture d'Adomos, cotée sur Alternext (FR0013247244 ALADO), et annonce un objectif de cours de 1,28 ?, soit une progression de 43,8 % par rapport au dernier cours coté. L'étude complète est téléchargeable sur le site financier d'Adomos : adomos.com/infofi.

Loic Wolf, auteur de l'étude, écrit :

« L'analyse des chiffres depuis 2012 démontre que la recovery est réussie : le CA est passé de 1,25 M? à 5,95 M? en 2016 soit une croissance cumulée de 376%. La rentabilité s' est aussi fortement améliorée : la MOP progressant de 5,6% en 2013 à 25,7% en 2016 et la marge nette de 6,3% à 33,5%. L'effet volume couplé à une structure légère et à coûts essentiellement fixe (seulement 14 salariés vs 90 en 2012), auront généré un fort effet de levier. Enfin la structure bilancielle est désormais totalement assainie avec au 31 décembre 2016 des capitaux propres de 12,9 M?, une trésorerie disponible de 1,2 M? et aucun endettement bancaire. (...) En termes de valorisation, notre objectif de cours basé sur un nombre d'actions dilué et issu d'une moyenne pondérée (80% DCF - 1,29 ? / 20% Comparables - 1,22 ?) ressort à 1,28 ? soit un potentiel de hausse de 43,8%. Nous initions donc le suivi d'Adomos avec une opinion ACHAT. A noter également que le regroupement d'actions opéré récemment devrait limiter la volatilité du titre et permettre à Adomos de retrouver un statut boursier plus attractif. »

Adomos a réalisé en 2016 un résultat net de près de 2 M?, et confirme avoir effectué un excellent 1er quadrimestre 2017. Dans ce contexte de croissance soutenue, la société a procédé le 12 mai au regroupement de ses actions afin de faciliter l'entrée au capital d'investisseurs institutionnels (FCP, SICAV, Family Offices...) et compte désormais 26 487 450 actions. Adomos confirme de nouveau sa confiance en sa capacité à afficher des résultats en forte progression en 2017.

Adomos (ALADO, code ISIN FR0000044752), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. http://www.adomos.com/infofi.

