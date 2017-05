NTT Communications ouvre un point de présence à l'Amsterdam Science Park, grand pôle d'innovation







Le nouveau PoP est situé dans l'un des plus importants pôles européens de recherche, d'entrepreneuriat et d'éducation scientifique

NTT Communications Corporation (NTT Com), entreprise spécialisée en solutions informatiques et communications internationales de NTT Group, a annoncé aujourd'hui avoir étendu son réseau IP mondial de première catégorie en ajoutant un nouveau Point de présence (PoP) à l'Amsterdam Science Park. Le site abrite une variété d'institutions éducatives prestigieuses, d'unités de recherche à la pointe de la technologie ainsi que de start-ups et multinationales aux connaissances étendues.



Le nouveau PoP se situe dans le bâtiment du centre de données Interxion (anciennement Vancis) de l'Amsterdam Science Park. Il s'agit du troisième site de NTT Com dans la ville, reflétant l'engagement de la société envers la communauté informatique locale et sa clientèle croissante au Benelux.

Outre Interxion, le PoP sera interconnecté avec Digital Realty, SURFsara et l'Institut national néerlandais de physique subatomique (Nikhef). Les consommateurs auront accès au réseau IP mondial de NTT Com et à ses services de transit IP, ses solutions Ethernet Couche 2 et ses services de protection contre les attaques DDoS.

« NTT Com se consacre à anticiper la demande des utilisateurs et a identifié l'Amsterdam Science Park comme un pôle de classe mondiale pour la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat. Nous sommes ravis de soutenir une communauté aussi dynamique et à la pointe de la technologie », a commenté Toby Russell, directeur des ventes pour NTT Europe.

Dans le cadre de ce soutien, NTT Com parraine également MORE-IP, un événement de réseautage pour le secteur d'Internet se déroulant à Amsterdam. Celui-ci est animé par l'organisation à but non lucratif AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), l'un des plus importants points d'échange Internet au monde, comptant des sites dans la région étendue d'Amsterdam ainsi qu'au Science Park. « Les Pays-Bas jouent un rôle stratégique dans l'infrastructure numérique mondiale, dont la densité et la capacité grandissent. Avec cette expansion, NTT Com apporte une contribution importante à son évolution à la fois aux Pays-Bas et dans le monde entier », a déclaré Jesse Robbers, CCO d'AMS-IX.

