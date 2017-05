MCI lance un programme de doctorat d'encadrement en gestion







INNSBRUCK, Autriche, May 22, 2017 /PRNewswire/ --

Un programme de doctorat de haut niveau à temps partiel pour les professionnels des affaires | Il allie la recherche universitaire à la pertinence pratique | Une collaboration exemplaire entre des institutions universitaires européennes | Le programme démarre à l'automne 2017 | Les inscriptions sont désormais ouvertes

Un nouveau « programme de doctorat d'encadrement en gestion » sera lancé par le MCI Management Center Innsbruck en tant que programme doctoral de haut niveau à temps partiel pour les professionnels des affaires à compter de l'automne 2017.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514038/MCI.jpg )

Le programme offre une voie de haut niveau pour le développement de l'encadrement, conçue pour être rigoureuse sur le plan universitaire et inspirante sur le plan intellectuel, et qui comble l'écart entre les doctorats traditionnels et les programmes de DBA professionnels (doctorats professionnels de gestion et management).

Le programme de doctorat international sera conjointement offert par :

Le programme de doctorat d'encadrement de 4 ans à temps partiel sera conjointement offert à Anvers (50 %) et à Innsbruck (50 %), et il allie la recherche académique à la pertinence pratique. Les inscriptions sont désormais ouvertes.

Information :

Sebastian Engels, Gestion des affaires

+43-512-2070-2121

sebastian.engels@mci.edu

http://www.mci.edu/executivephd



Contact avec la presse

MCI Management Center Innsbruck

Dr Peter Schwazer

Directeur du marketing et de la communication

+43-512-2070-1510

peter.schwazer@mci.edu



Communiqué envoyé le 22 mai 2017 à 03:00 et diffusé par :