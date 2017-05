IXALTIS annonce l'achèvement de son augmentation de capital







La start-up spécialisée dans le développement de traitements contre les troubles génito-urinaires a terminé la souscription de la seconde tranche de la première étape de son augmentation de capital.

Moins d'un an après la première tranche (4,5 millions d'euros en mai 2016), et conformément à son calendrier prévisionnel, IXALTIS a pu mettre en oeuvre la deuxième tranche d'investissement.IXALTIS vient de recevoir 3,5 millions d'euros supplémentaires de la part de ses investisseurs (IRDInov, IXO Private Equity, Principia SGR, Pierre-Olivier Goineau et Sofimac Partners), pour une collecte de fonds totale s'élevant à 8 millions d'euros.

Cette tranche d'investissement dépendait de la réussite d'étapes scientifiques et commerciales importantes, et a été considérée comme étant achevée à l'exercice des bons de souscription de la deuxième tranche par les investisseurs.

Cet engagement prolongé des partenaires financiers témoigne de la confiance accordée à l'équipe d'IXALTIS dans la conduite des programmes cliniques et des études scientifiques. Ainsi, l'entreprise peut poursuivre l'élaboration de ses composés et, surtout, de la phase II de son étude clinique sur la Litoxétine, débutée récemment et menée auprès de 240 femmes souffrant d'incontinence urinaire. Cette étude, dirigée par le professeur François Haab, chirurgien urologue et expert médical, inclut déjà plusieurs patients de 18 à 75 ans, dans 25 centres et 6 pays dont le Canada et plusieurs pays européens.

Les enjeux de cette étude sont importants car la Litoxétine pourrait améliorer l'état de nombreux patients du monde entier touchés par cette affection qui a de graves conséquences sur leur qualité de vie et leur capacité à travailler.

IXALTIS est une start-up spécialisée dans les affections génito-urinaires et rénales. Elle a obtenu de Sanofi les droits sur trois molécules, dont la Litoxétine IXA-001, et a achevé la première étape d'une levée de fonds en 2016.

La Litoxétine est un puissant inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (5-HT) et un agoniste-antagoniste multifonctionnel de la sérotonine (MSAA) en cours d'élaboration pour le traitement de l'incontinence urinaire mixte. Une deuxième phase d'études permettant d'établir la posologie est en cours.

L'incontinence urinaire mixte (IUM) est une affection très invalidante qui touche près de 400 millions de personnes dans le monde et jusqu'à 50 % des femmes de plus de 50 ans : aucun traitement contre ce trouble n'a encore été approuvé.



