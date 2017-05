P&WC lance une solution d'analyse de l'huile novatrice pour les moteurs PW306A à la suite d'essais réussis auprès des clients







GENÈVE, SUISSE--(Marketwired - 22 mai 2017) - La technologie révolutionnaire d'analyse de l'huile de Pratt & Whitney Canada (P&WC) fait ses débuts à l'exposition EBACE 2017 comme solution offerte sur le marché pour les avions d'affaires propulsés par les moteurs PW306A. Représentant l'un des nombreux exemples du leadership de P&WC en matière de gestion de l'état des moteurs fondée sur des données, la solution d'analyse de l'huile de P&WC offrira une capacité novatrice de pronostic du circuit d'huile. Elle jouera également un rôle dans le nouveau bureau d'aide proactive de l'entreprise, aussi lancé à l'occasion de l'exposition EBACE, d'abord avec la famille de moteurs PW300. P&WC est une société de United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

« Des services novateurs comme notre technologie d'analyse de l'huile et les solutions de pronostic FASTMC nous permettent d'approfondir les niveaux d'analyse et d'élargir la portée de nos solutions de gestion de l'état des moteurs fondée sur des données, ce qui se traduit par notre capacité à proposer aux clients une approche clés en main complète pour les services de moteurs numériques, a affirmé Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. Pour nos clients, le temps est un facteur de réussite déterminant pour leur entreprise, et la disponibilité des appareils est un outil important. Nos solutions assurent une visibilité élevée de l'état et du fonctionnement efficace de leurs moteurs sans vérification intrusive, ce qui favorise une approche proactive et préventive. Par conséquent, nous aidons à réduire les coûts d'exploitation, à faire gagner du temps aux clients et à maximiser la disponibilité des appareils. Nous rejoignons également notre objectif ultime, qui consiste à appuyer les activités de nos clients en offrant un environnement de maintenance entièrement planifié pour les moteurs. »

La solution d'analyse de l'huile permettra à P&WC de cerner les activités de maintenance potentielles à un stade précoce afin qu'elles puissent être traitées de façon proactive ou évitées complètement. Les clients recevront des rapports personnalisés et des recommandations de maintenance en fonction des résultats d'analyse de l'échantillon d'huile, ce qui permettra d'optimiser la planification des visites à l'atelier. De plus, les clients des moteurs PW306A inscrits à un programme d'entretien Eagle (ESP®) payable à l'heure profiteront du service sans frais supplémentaires pour le reste de l'année. La solution sera intégrée au programme ESP standard pour les moteurs PW306A à compter de 2018.

P&WC a mis au point et optimisé le programme d'analyse de l'huile en collaborant étroitement avec les clients, exploitants de services aéronautiques et fabricants d'équipement d'origine. Bon nombre ont pris part à un essai continu à titre d'utilisateurs précoces pour aider à diversifier la base d'échantillons d'huile et étalonner la technologie pour une diversité de modèles de moteurs de P&WC. À ce jour, près de 4 000 échantillons d'huile ont été reçus dans l'ensemble des familles de moteurs. Avec la poursuite des essais sur d'autres modèles de moteurs, la solution continuera à évoluer à mesure que notre base de connaissances prendra de l'expansion.

Le programme de la technologie d'analyse de l'huile vient s'ajouter à la solution d'acquisition, de stockage et de transmission des données de vol (FAST) de P&WC. La solution FAST recueille toutes les données sur les moteurs et l'appareil à partir de centaines de paramètres liés à la performance. Elle transmet les données sans fil aux fins d'analyse une fois les moteurs coupés par le pilote, afin de fournir une connaissance de la situation en temps quasi réel à propos de l'état, de l'utilisation et des tendances des moteurs.

Grâce à de telles solutions, P&WC est à l'avant-garde en favorisant une gestion de l'état des moteurs évoluée, proactive et préventive pour que les clients puissent réduire leurs coûts et leur charge de travail, accroître leur efficacité et profiter d'une plus grande tranquillité d'esprit.

P&WC sera à l'exposition EBACE 2017, kiosque 0105A. Les exploitants intéressés sont invités à se rendre au kiosque pour s'entretenir avec un représentant du Marketing ou du Service client.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

