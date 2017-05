P&WC offrira la maintenance prédictive et préventive aux clients du Beechcraft King Air propulsé par les moteurs PT6A grâce à la solution de pronostic FAST(MC)







GENÈVE, SUISSE--(Marketwired - 22 mai 2017) - La solution clés en main de pronostic de moteurs d'acquisition, de stockage et de transmission des données de vol (FASTMC) de Pratt & Whitney Canada (P&WC) a obtenu l'homologation de la FAA et de l'EASA pour le Beechcraft King Air séries B200 et B300 propulsé par les moteurs PT6A. Elle offre une gestion de l'état des moteurs fondée sur des données d'une nouvelle ampleur à l'un des appareils les plus populaires en son genre au monde. Grâce à la connaissance approfondie du moteur qu'apporte la solution FAST, P&WC aidera les clients du Beechcraft King Air à optimiser la planification de la maintenance, à réduire les coûts et la charge de travail du pilote ainsi qu'à améliorer la disponibilité de l'appareil et la valeur de revente. P&WC est une société de United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

« La solution FAST est l'un des nombreux moyens par lequel nous aidons les clients à rejoindre notre objectif ultime d'un environnement de maintenance entièrement planifié, affirme Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. Nous avons installé plus de 6 000 systèmes de diagnostic, de pronostic et de gestion de l'état dans l'ensemble des segments et constatons une demande croissante pour la technologie FAST et sa capacité de pronostic. Nous avons maintenant la solution FAST homologuée pour le Caravan EX propulsé par le moteur PT6A-140A et le King Air séries B200 et 300 équipé du moteur PT6A. Nous discutons activement avec plusieurs fabricants d'équipement d'origine et nous employons à obtenir des homologations supplémentaires pour offrir une telle capacité dans toute la famille de moteurs PT6. »

P&WC continue à améliorer la « connectivité » du moteur et de l'appareil grâce à sa capacité à fournir aux clients un aperçu et une connaissance de la situation de l'état, de l'utilisation et des tendances des moteurs et de l'appareil. La solution FAST automatise la collecte et l'analyse d'un large éventail de paramètres moteur et appareil. Elle peut fournir un accès sans fil aux données chiffrées et protégées de l'enregistreur de données de vol tout juste après l'arrêt des moteurs par le pilote.

Contrairement à de nombreux systèmes d'avionique qui nécessitent quand même une intervention manuelle pour décharger les données de l'appareil, la solution FAST offre une transmission sans fil et la possibilité de recueillir les données de toute la mission, de la mise en route à l'arrêt des moteurs. Avec ces données essentielles sur les moteurs et l'appareil en main, P&WC peut les analyser et les transmettre aux clients et aux équipes de maintenance afin qu'ils disposent de renseignements utiles sur leurs moteurs et leur appareil.

À ce jour, plus de 1 100 solutions FAST ont été installées dans l'ensemble des plateformes. Outre l'homologation de la solution FAST pour le Beechcraft King Air séries B200 et B300 ainsi que le Grand Caravan EX de Cessna propulsé par les moteurs PT6A-140, la solution FAST apporte une connaissance fine des moteurs des jets d'affaires, avions de transport régionaux, hélicoptères et plateformes d'aviation générale motorisés par P&WC.

P&WC sera à l'exposition EBACE 2017, kiosque 0105A. Les exploitants intéressés sont invités à se rendre au kiosque pour s'entretenir avec un représentant du Marketing ou du Service client.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

