Les clients de l'aviation d'affaires exploitant des moteurs PW300 sont les premiers à bénéficier du nouveau "bureau d'aide proactive" dans le cadre de sa gamme de services de moteurs numériques







GENÈVE, SUISSE--(Marketwired - 22 mai 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) lance un « bureau d'aide proactive » dans le cadre de sa gamme de services de moteurs numériques comme prochaine étape de l'offre de gestion de la maintenance préventive fondée sur des données et de services-conseils aux clients. Il sera prochainement déployé aux autres familles de moteurs, y compris à la nouvelle famille de moteurs PurePowerMC PW800. P&WC est une société de United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

Le bureau d'aide proactive sera tout d'abord instauré pour les clients dont les moteurs PW300 sont visés par le programme d'entretien Eagle (ESP®) payable à l'heure de P&WC. Le nouveau programme ajoute de la valeur et une différenciation à l'offre de P&WC aux clients de l'aviation d'affaires qui ont investi dans la couverture du programme ESP et les solutions de diagnostic et de pronostic évoluées de P&WC.

« Le bureau d'aide proactive de P&WC recevra l'appui d'une équipe spécialisée de techniciens en aéronautique et d'analystes des données qui répondront aux besoins des clients grâce à l'utilisation d'outils et de pratiques de prise de décisions fondées sur des données de maintenance préventive, a affirmé Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. L'équipe, qui continuera à s'agrandir à mesure que le service sera déployé aux autres familles de moteurs, effectue des examens quotidiens des données des clients provenant de sources comme notre solution d'acquisition, de stockage et de transmission des données de vol (FASTMC) afin de cerner et de signaler les besoins de maintenance pour qu'ils puissent être pris en compte pendant les interventions prévues sur le terrain. Notre bureau d'aide proactive est l'une des mesures que nous prenons pour diriger tous les clients vers des environnements de maintenance entièrement planifiés. »

Le bureau d'aide proactive vise à accroître la disponibilité des appareils et à réduire les coûts en tirant parti de la surveillance des moteurs, de l'analyse des tendances et des alertes afin de pouvoir planifier des interventions sur le terrain avant une activité potentielle et ainsi limiter le temps d'immobilisation. Dans certains cas, il permettra de résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent ou de les éviter complètement.

« Les données fournies par notre nouvelle technologie d'analyse de l'huile joueront également un rôle pour notre bureau d'aide proactive en permettant une évaluation extrêmement précise des composants clés imbibés d'huile, et nous lançons également cette technologie à l'échelle commerciale pour les clients du moteur PW306A, a expliqué M. Swail. Pour le moteur PW306A ainsi que pour d'autres moteurs à venir, nous considérons nos solutions FAST et l'analyse de l'huile comme des étapes complémentaires vers une vision universelle de l'état et de l'efficacité des moteurs en service. »

La solution FAST de l'entreprise recueille toutes les données sur les moteurs en tenant compte d'une centaine de paramètres du moteur et elle transmet ces données sans fil aux fins d'analyse une fois les moteurs coupés par le pilote. La technologie d'analyse de l'huile examine les minuscules particules dans l'huile qui révèlent avec une précision élevée l'état des composants imbibés d'huile, comme les roulements et les engrenages, essentiels au fonctionnement du moteur.

P&WC a installé plus de 1 100 systèmes FAST à ses clients. Ces systèmes apportent une connaissance fine des moteurs des jets d'affaires, avions de transport régionaux, hélicoptères et plateformes d'aviation générale propulsés par des moteurs P&WC. Le programme de la technologie d'analyse de l'huile de P&WC continue à prendre de l'ampleur avec son déploiement commercial sur les moteurs PW306A à l'occasion de l'exposition EBACE et avec près de 4 000 moteurs qui participent à l'essai continu auprès des clients.

P&WC sera à l'exposition EBACE 2017, kiosque 0105A. Les exploitants intéressés sont invités à se rendre au kiosque pour s'entretenir avec un représentant du Marketing ou du Service client.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Notes à l'intention des rédacteurs en chef

Suivez-nous sur Twitter (www.twitter.com/pwcanada) et Facebook (www.facebook.com/PrattWhitneyCanada) pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour.

Communiqué envoyé le 22 mai 2017 à 02:03 et diffusé par :