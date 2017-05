Une grande corvée de nettoyage réussie - Collaboration et entraide à plusieurs niveaux







LAVAL, QC, le 21 mai 2017 /CNW Telbec/ - Initiée par la Ville de Laval et soutenue par 450 bénévoles, 70 membres des Forces armées canadiennes et plus de 500 employés municipaux, la grande corvée de nettoyage post-inondations qui a eu lieu le samedi 20 et dimanche 21 mai dans plusieurs zones sinistrées de Laval est un franc succès.

« J'adresse mes félicitations et mes chaleureux remerciements à tous les bénévoles, les employés municipaux ainsi qu'aux membres des Forces armées canadiennes qui sont venus en aide aux sinistrés lors de cette grande corvée. Tous les Lavallois vous en sont reconnaissants » mentionne Marc Demers, maire de Laval.

Des équipes mixtes ont uni leurs efforts

Avec cette crue printanière sans précédent, cet événement mobilisateur est une première à Laval ! Précisons que la grande corvée a été organisée en collaboration avec les services municipaux suivants : CLSDS (Culture, Loisirs, Sport et développement social), Travaux publics et Environnement ainsi que le Centre de bénévolat et moisson Laval qui ont orchestré l'inscription des précieux bénévoles.

Afin de nettoyer les terrains après le retrait des eaux dans les zones inondées, une inspirante équipe mixte a travaillé pendant deux jours avec un enthousiasme inégalé et une énergie débordante. Enfin, pour assurer une mobilisation efficace, des navettes de la Société de transport de Laval ont été dédiées au transport des bénévoles. Les surplus des repas offerts aux bénévoles durant cette fin de semaine ont été transférés vers le Centre de bénévolat et moisson Laval.

Rétablissement des zones sinistrées pendant cette grande corvée

Plusieurs sinistrés ont pu témoigner des impacts positifs de cette solidarité sur leur difficile réalité. En effet, les efforts de ces équipes ont porté fruit :

150 000 sacs de sable ont été récupérés ;





100 tonnes de déchets ont été amassées, à l'aide de plus de 40 camions de 10 roues, 40 tracteurs chargeurs sur pneus, 15 brouettes mécaniques, 105 brouettes et 375 balais, râteaux et pelles ;





300 maisons nettoyées (extérieur).

SOURCE Ville de Laval

Communiqué envoyé le 21 mai 2017 à 17:23 et diffusé par :