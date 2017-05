Près de 4 000 coureurs et marcheurs de tous âges au Marathon SSQ de Longueuil : une deuxième édition exceptionnelle !







LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2017 /CNW Telbec/ - La fièvre de la course s'est emparée aujourd'hui de Longueuil à l'occasion de la deuxième édition du Marathon SSQ de Longueuil, une épreuve sportive printanière très attendue des adeptes comme des non-initiés. Le Marathon, qui proposait cette année plusieurs nouveaux parcours, a commencé au Colisée Jean-Béliveau situé sur le boulevard Jacques-Cartier Est. Au total, près de 4 000 coureurs et marcheurs, soit plus de 500 comparativement à l'année dernière, se sont retrouvés sur la ligne de départ plus tôt ce matin pour effectuer des parcours de 1, 5, 10, 21,1 et 42,2 km.

Pour une deuxième année consécutive, Samuel Trudel de Montréal a remporté les honneurs chez les hommes en terminant le 42,2 km avec un temps de 2 heures 35 minutes et 26 secondes alors que, chez les femmes, Marie-Caroline Côté de Montréal a franchi le fil d'arrivée la première avec un temps de 3 heures 08 minutes et 14 secondes.

Un événement enlevant, festif et 100 % santé

La mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, en compagnie de la porte-parole de l'événement, l'animatrice et productrice Alexandra Diaz, toutes deux adeptes de la course à pied, ont donné le départ des courses dès 8 h et ont encouragé les coureurs jusqu'à leur arrivée. Les partenaires de l'événement, soit SSQ Groupe financier et Les Courses Thématiques, se sont joints à elles pour encourager chaleureusement les coureurs et assister au couronnement des gagnants.

« Cela m'émeut de voir autant de personnes au rendez-vous à Longueuil durant la longue fin de semaine, et plus particulièrement au fil de départ du marathon. La participation enthousiaste de la population montre que notre Politique en saines habitudes de vie, dévoilée l'année dernière, porte aujourd'hui ses fruits. Encore bravo à tous les participants », a indiqué la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

« Nous nous réjouissons de voir ces milliers de participants prendre part au Marathon SSQ de Longueuil et se dépasser ensemble ! Pour SSQ, comme assureur tout comme employeur, cette démonstration massive de pratique de l'activité sportive rejoint directement les valeurs de promotion et de prévention de la santé qui nous animent. Nous sommes très fiers d'être engagés dans la réussite de ce rendez-vous de la course à pied familial et rassembleur », a expliqué Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Groupe financier.

Résultats des courses

Les résultats de l'ensemble des courses et d'autres renseignements concernant le marathon sont accessibles à marathon-ssq-longueuil.com et à sportstats.ca.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil représente la cinquième ville en importance au Québec. Elle se distingue par la qualité des services offerts à ses 243 000 citoyens, par sa programmation culturelle riche et variée et par son fort potentiel de développement économique. Longueuil offre aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, où se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles et un milieu d'affaires prospère.

SOURCE Ville de Longueuil

Communiqué envoyé le 21 mai 2017 à 14:15 et diffusé par :