Friends of Zion Heritage Center prévoit une relation plus forte que jamais entre les États-Unis et Israël

Trump devrait tenir sa promesse faite aux chrétiens évangéliques et transférer l'ambassade des États-Unis à la capitale

Une campagne d'affichage dans Jérusalem qui donne la bienvenue au président est vue dans le monde entier

Le Dr Mike Evans, fondateur et président du Friends of Zion Heritage Center (Centre du patrimoine des amis de Zion), membre du Trump Founding Faith Board (Conseil de la foi fondatrice de Trump) et initiateur de la plus grande campagne de relations publiques jamais faite à Jérusalem pour souhaiter la bienvenue au président, déclare : « Donald Trump est le plus grand ami qu'Israël n'ait jamais eu. »

S'exprimant depuis Jérusalem, le Dr Evans soutient que « la visite du président Trump en Israël est historique sur de nombreux plans. En raison de la clarté morale de Benjamin Netanyahu et de Donald Trump, Israël a une opportunité historique pour la paix ».

« Donald Trump a gagné grâce à un taux de participation des évangéliques jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Les évangéliques n'ont pas l'habitude d'être monolithiques, sauf sur deux questions : la Cour suprême et Israël. Le président Trump nous a promis qu'il reconnaîtrait Jérusalem et transfèrerait l'ambassade à Jérusalem et nous croyons de tout coeur que sa promesse n'est pas négociable et qu'elle se réalisera sous sa présidence.

« De plus, qui aurait pu imaginer que le premier vol direct entre Israël et l'Arabie saoudite aurait lieu grâce au président Trump ? Le rayonnement audacieux et visionnaire du Premier ministre Netanyahu sur les Arabes sunnites, basé sur les TTP - Terreur, Technologie et Paix - est en parfaite adéquation avec la vision du président Trump sur la façon dont le bien finira par l'emporter sur le mal.

« Et qui aurait imaginé la visite d'un président des États-Unis en Israël durant les premiers mois de son mandat et le fait qu'il se rende au Mur des Lamentations, ce qu'aucun président n'a fait dans l'exercice de ses fonctions. Chaque visite d'un président en Israël revêt de l'importance, mais nous, communauté chrétienne et toutes personnes de bonne volonté, sommes spécialement reconnaissants au président Trump de faire sa visite à cette époque et nous prévoyons des relations plus étroites que jamais entre les États-Unis et Israël.

« Dans la vision du monde du président Trump, Israël est attaquée parce que c'est un état juif et l'Amérique a été attaquée et continue à l'être parce que c'est une nation chrétienne. Je n'ai pas le moindre doute sur le fait que le président Trump et Mike Pence, le vice-président le plus pro-israélien de l'histoire, comprennent, respectent et aiment la nation juive et soutiendront fermement Israël quand celui-ci affrontera ses ennemis proches et lointains. »

Le Dr Evans est à l'origine de la campagne de bienvenue des Friends of Zion. Actuellement il y a des signes et des affiches dans tout Jérusalem, qui proclament : « Trump est un ami de Zion » et « Trump donne une grandeur à Israël ». Ces signes ont été présentés dans de nouvelles histoires à l'échelle planétaire et témoignent du soutien étroit dont le président Donald Trump bénéfice en Israël.

